Dall'iconica Ford Mustang nascerà una sportiva elettrica

ROMA - Ford sta sviluppando una vettura sportiva elettrica che deriverà come impostazione e stile dall'iconica Ford Mustang. A darne l'annuncio è stata la stessa Casa dell'Ovale blu che, nell'occasione, ha anche diffuso un disegno della parte posteriore del prototipo allo studio.



Dall'immagine si intuisce che la vettura avrà un punto di forza nell'impatto visivo, sia a livello puramente estetico sia emozionale, proprio come la coupé yankee da cui deriva, conosciuta e amata in tutto il mondo da milioni di appassionati.



La proposta "Fully-Electric Mustang inspired" arriverà sul mercato nel 2020. Secondo i primi dati diffusi, monterà un pacco batterie ad alta efficienza, in grado di assicurare un'autonomia per ricarica di circa 300 miglia, pari a 482,8 km.



Si tratta, chiarisce la nota diramata dal Costruttore, del "primo modello sviluppato dal Team Edison di Ford, dedicato alla progettazione di veicoli elettrificati per i mercati di tutto il mondo", di cui Darren Palmer è Global Product Development Director. E' questo "un gruppo di lavoro cross-functional, con sede nei nuovi uffici ubicati nel centro di Detroit, Stati Uniti, a cui - si spiega - è stata data completa libertà di operare in modi diversi e innovativi, per sviluppare veicoli elettrici in grado di soddisfare un mercato che nei prossimi anni crescerà in modo esponenziale".



La sportiva EV nata dalla filosofia Mustang fa parte di un portafoglio di 40 modelli a zero emissioni che Ford si prepara a lanciare sui vari angoli del pianeta entro il 2022: un "pacchetto" di novità, frutto di un investimento di 11 miliardi di dollari, che includerà 16 proposte nuove. Al riguardo, Palmer ha chiarito che "la clientela interessata ai veicoli elettrificati è sicuramente proiettata verso il futuro e il nostro team è concentrato al 100% per essere in grado di consegnare loro nuove automobili che possano appassionarli ma anche per garantirgli un intero ecosistema 'elettrificato' che funzioni in modo impeccabile".