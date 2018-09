Opel, Corsa torna nella versione sportiva GSi da 150 CV

ROMA - Arriva sul mercato la nuova Opel Corsa GSi. Era dall'agosto 2012 che Opel aveva deciso di 'prendersi una pausa' dalla versione GSi, durata fino allo scorso anno. Poi al salone Internazionale dell'automobile di Francoforte (IAA), la Opel Insignia GSi fu presentata in anteprima mondiale, festeggiando così il ritorno del marchio GSi ed ora, a distanza di un anno, torna anche la versione speciale per nuova Corsa. La vettura si distingue per il telaio OPC estremamente preciso, che assicura maneggevolezza e spazi di frenata ridotti.



Corsa GSi monta il motore turbo 1.4 litri da 150 CV con 220 Nm di coppia (consumi di carburante in l/100 km: ciclo urbano 8,0-7,7, ciclo extraurbano 5,5-5,1, ciclo misto 6,4-6,0, emissioni di CO2 nel ciclo misto 147-138 g/km). L'unità quattro cilindri si distingue per la taratura realizzata appositamente per la GSi che ne aumenta la reattività. Abbinato a un cambio a sei velocità con rapporti particolarmente corti, il propulsore produce uno spunto eccellente in seconda e terza marcia e raggiunge la coppia massima tra i 3.000 e i 4.500giri. La 'supercompatta' di Rüsselsheim riesce così ad accelerare da 0 a 100km/h in soli 8,9 secondi e si distingue per la grande elasticità: impiega solo 9,9 secondi per passare da 80 a 120km/h in quinta marcia. La velocità massima è di 207 km/h. In vendita a 19.400 euro, questa versione ha un look decisamente più sportivo che si traduce all'esterno in prese d'aria più grandi, cofano scolpito ed un evidente spoiler posteriore. Nella parte anteriore di Opel GSi spiccano il paraurti con la grande griglia a nido d'ape e il logo centrale Opel sostenuto dalle due alette, oltre ai coprispecchietti retrovisori esterni in carbon look. I grandi elementi stilistici con le cornici cromate sono collegati visivamente da elementi trasversali neri che attraversano orizzontalmente l'anteriore, mentre la piega trasversale nera sul cofano rafforza l'impressione di sportività. Anche l'abitacolo di Corsa GSi è improntato alla pura sportività, in particolare quando il volante sportivo, il pomello del cambio rivestito di pelle e la pedaliera in alluminio si accompagnano al sedile performance Recaro, disponibile a richiesta.