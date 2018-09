A salone di Parigi il debutto di Corolla Touring Sports

ROMA - La Toyota Corolla Touring Sports è pronta ad esordire sul palcoscenico europeo in occasione del prossimo salone di Parigi, andando così ad affiancare la nuova versione hatchback presentata a Ginevra. Creata in Europa e sviluppata specificamente per il mercato europeo, la nuova versione con motorizzazione Full Hybrid Electric con motore 2.0, segna il debutto della strategia Dual Hybrid del brand Toyota.



La Corolla Touring Sports offre ai clienti la scelta tra il motore 1.8 da 122 cavalli o il 2.0 da 180 cavalli, ovvero le stesse motorizzazioni della versione hatchback presentata a Ginevra.



Questa vettura monta il sistema MacPherson all'anteriore, un nuovo schema multi-link al posteriore e una nuova taratura per gli ammortizzatori. La maneggevolezza e l'agilità dell'auto sono state affinate grazie al posizionamento più basso del supporto motore, del punto d'anca dei sedili e della batteria ibrida sotto i sedili posteriori. Insieme, queste misure hanno consentito l'abbassamento del baricentro della vettura.



La nuova Corolla prevede inoltre una lista completa di tecnologie che migliorano l'esperienza di guida e il comfort di bordo. Tra queste la premiere di un quadro strumenti tridimensionale, un Head up Display, un impianto JBL GreenEdge Premium, un pad per la ricarica wireless dei telefoni cellulari e il sistema multimediale Toyota Touch, in gran parte disponibili di serie sull'alto di gamma oppure come optional sul resto della gamma.



Esternamente il design, progettato dal Centre di Zaventem, è tipicamente europeo. La nuova Touring Sports è lunga 4.653 mm(+58mm del modello uscente), con un passo di 2.700 mm e una distanza tra punto d'anca della seduta anteriore e posteriore che assicura uno spazio per gli occupanti posteriori ai vertici della categoria. Corolla Touring Sports sfoggia forme accattivanti e robuste, con una linea del tetto e una silhouette sportiva rafforzata dagli archi passaruota ampi e decisi, i cui bordi sono stati lavorati per consentire un posizionamento più esterno delle ruote che enfatizza il baricentro ribassato della vettura. Al posteriore, la cifra stilistica della versione Touring Sports è decretata dalle linee muscolose della parte alta, dai gruppi ottici a LED ben distanziati tra loro e dalla decisa inclinazione del lunotto.



Grazie all'utilizzo della piattaforma GA-C, gli interni sono più flessibili con la possibilità di abbassare il punto dell'anca e quindi il baricentro della vettura, per ottenere una posizione di guida ancora più coinvolgente.



La nuova Corolla Touring Sports beneficia anche di una distanza tra punto d'anca della seduta anteriore e posteriore che raggiunge un totale di 928 mm, oltre che di una capacità di carico pari a 598 litri e di numerosi accorgimenti che assicurano il massimo della praticità.