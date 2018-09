Pronta a scattare la rinnovata gamma delle Abarth 595

ROMA - Pronta a scattare in pista e su strada la nuova gamma Abarth 595, che incarna l'evoluzione dell'icona del brand. Con le modifiche apportate le quattro versioni della nuova gamma 595 si confermano auto compatte, leggere, agili e soprattutto ineguagliabili in termini di personalizzazione. Quella delle Abarth 595 è una gamma di successo che oggi presenta nuovi punti di forza capaci di sottolineare le sfumature del carattere della Casa dello Scorpione. Disponibile con carrozzeria berlina o cabrio, la nuova gamma 595 si declina in cinque allestimenti (595, 595 Pista, 595 Turismo, 595 Competizione e 695 Rivale) con livelli di potenza da 145 a 180 Cv, tutti Euro 6D-Temp, che permettono di soddisfare le esigenze di ogni cliente. Per quanto riguarda l'aspetto più tecnico e prestazionale - che coinvolge in maniera peculiare 595 Competizione e 595 Pista - la principale novità è rappresentata dal nuovo scarico Record Monza Attivo, di serie su queste due versioni, oggi dotato di una valvola attiva controllata dal pulsante Sport. Alla sola pressione del tasto Sport la valvola di scarico viene aperta e il sound del motore si fa molto più profondo e gradevolmente più aggressivo. Il conducente può scegliere tra un sound da 'gentleman driver' e un rombo più duro e sportivo, com'è tradizione per le Abarth. Se la 595 Competizione con i suoi 180 Cv è più radicale e destinata agli amanti delle prestazioni e della sportività senza compromessi, la 595 Turismo è legata ai valori di stile e confort tipici delle granturismo italiane la seconda, sempre più attenta ai dettagli, con interni in pelle e con il Pacchetto Urban che comprende sensore luci, sensore pioggia e sensori di parcheggio. Distintiva ma accessibile, la versione 595 rappresenta il livello d'ingresso nel mondo Abarth e offre di serie tutte le dotazioni necessarie a garantire il divertimento e il piacere di guida tipico delle vetture dello Scorpione. E' il caso del volante a fondo piatto con mirino centrato, e del tasto Sport che, in questo caso, agisce sull'erogazione di coppia massima, sulle tarature del servosterzo e del pedale dell'acceleratore. L'impianto frenante è specifico Abarth e offre la massima sicurezza grazie ai dischi anteriori ventilati da 284 mm e quelli posteriori da 240 mm. Tutti i modelli della nuova gamma Abarth 595 sono tutti accomunati da caratteristiche estetiche esclusive, che ne sottolineano l'indole sportiva e contribuiscono al miglioramento delle prestazioni. Nel frontale spicca ora una presa d'aria molto ampia che facilita la dissipazione del calore all'interno del vano motore, aumentando la capacità di raffreddamento del 18%. Aumentano così le prestazioni e la regolarità di erogazione del propulsore, anche in caso di elaborazioni più spinte. Sul paraurti posteriore l'estrattore è piuttosto pronunciato. Dal punto di vista estetico, inoltre, l'interno di entrambi i paraurti presenta inserti specifici per ogni allestimento: in nero opaco per 595, in tinta carrozzeria su 595 Turismo e con finitura tar cold grey per 595 Competizione. Tutti i modelli sono dotati di serie di fari poliellittici e luci diurne a Led.



A richiesta, invece, i fari allo Xenon. Il volante è a fondo piatto, con mirino, ed è stato studiato per essere più efficace nella guida sportiva. In particolare il volante di serie sulla versione Competizione è realizzato con materiali tecnici quali carbonio e Alcantara, materiali tecnici che spiccano anche in altri dettagli interni. La fascia plancia, da sempre un elemento fortemente iconico di 595, ha una caratterizzazione diversa per ogni allestimento: in tinta carrozzeria su 595, grigia opaca su 595 Turismo e tar cold grey su 595 Competizione. Il quadro strumenti è sportivo e garantisce un'eccellente leggibilità.



Inoltre, l'illuminazione del manometro è bianca, per renderne più agevole e immediata la lettura. (ANSA)