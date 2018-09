Lexus 'prenota' i riflettori a Parigi con nuova RC Hybrid

ROMA - Lexus ha scelto il Salone di Parigi per l'esordio mondiale della nuova RC Hybrid, la coupé 4 posti self-charging hybrid le cui vendite in Italia inizieranno nei primi mesi del 2019. Lo styling esterno mantiene invariate le linee atletiche del modello uscente, sfoggiando però alcuni affinamenti ispirati alla sorella maggiore LC, che danno alla nuova RC Hybrid un rinnovato senso di eleganza. Ogni singolo dettaglio degli interni, dalla qualità dei materiali alla realizzazione dei comandi, è stato messo a punto per massimizzare il confort di marcia. Dal 2014, anno del suo esordio sul mercato, RCha recitato per Lexus un ruolo importante dando dinamismo e strizzando l'occhio all'anima sportiva del marchio. La nuova RC Hybrid mantiene invariate le virtù del modello uscente, confermando il2.5L in grado di garantire ben 223 Cv e consumi ai vertici della categoria,impreziosendole con la più recente evoluzione del design Lexus e con una dinamica di guida ulteriormente migliorata.



Lexus RC Hybrid propone affinamenti che sono stati destinati anche all'aerodinamica, ai pneumatici e alle sospensioni, intervenendo inoltre sulla risposta del motore e dello sterzo, in sintonia con la filosofia di guida Sharper & Refined introdotta con la Lexus LC. La nuova RC Hybrid - si legge nella nota dell'azienda - si dimostra più stabile nellepiù disparate condizioni di guida, assicurando al cliente serenità alla guida tanto nelle tortuose strade di montagna quanto nei lunghi tratti autostradali.



I designer di Lexus hanno mantenuto le proporzioni dinamiche del modello, con spunti più eleganti rispetto al design degli esterni. Un risultato ottenuto con l'adozione di elementi assolutamente distintivi, come il nuovo paraurti i cui angoli si abbassano in maniera dirompente dai gruppi ottici, e con una griglia le cui forme si modificano in base al punto di osservazione creando un effetto visivo molto intrigante. La disposizione verticale dei Led e i proiettori posteriori a forma di L conferiscono alla vettura un aspetto ancora più peculiare.



I nuovi condotti di distribuzione dell'aria sono stati inseriti sugli angoli del paraurti posteriore, assicurano maggiore stabilità e maneggevolezza e migliorano la risposta della vettura. L'aspetto ben 'piantato' a terra e il baricentro ribassato rispecchiano la capacità della vettura di mantenere aderenza a prescindere dalle condizioni del manto stradale. La nuova RC HybridF in variante Sport sfoggia la griglia che contraddistingue tutti i modelli Lexus F Sport, insieme ad altri dettagli interni ed esterni esclusivi per questo allestimento: tra questi figurano i cerchi in lega da 19 pollici, ispirati a quelli in dotazione sulla LS e LC. All'interno spiccano un nuovo orologio analogico, mutuato dall'abitacolo della LC, e il trattamento satinato dei controlli audio e del clima che migliorano la qualità percepita. Nuovi anche l'ampliamento e il posizionamento più in alto dei 'knee pad' ai lati della consolle centrale, così da conferire un senso di maggiore spaziosità, e Il bracciolo ridisegnato con nuove cuciture.