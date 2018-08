Volkswagen spiega perché futuro suv T-Cross sarà anche cool

ROMA - Ancora un tassello del grande puzzle che sta - mese dopo mese - portando al lancio del nuovo Volkswagen T-Cross previsto per l'autunno e il successivo debutto commerciale nei primi mesi del 2019. La Casa di Wolfsburg ha diffuso un trailer visibile su Toutube (https://www.youtube.com/watch?v=JTAvgTTTMJs) che, sotto al titolo 'I am cool' vuole sottolineare una delle quattro prerogative di questo nuovo suv urbano (I am practical, I am cool, I am intuitive e I am safe) e che Volkswagen ha individuato come pilastri della campagna di marketing e di comunicazione di T-Cross. Volkswagen mostra nel breve video come i progettisti del T-Cross siano tornati a studiare il mondo e la popolazione che anima i grandi agglomerati abitati, per sviluppare una nuova generazione urbana di sports utility vehicle (suv) vicina alle esigenze della clientela.



Un esempio è dato dal look del frontale: T-Cross ha un design volutamente carismatico e maschile. Il muso, con il suo cofano e i fari integrati all'esterno dell'ampia griglia del radiatore, è un elemento di design dominante. Sul lato, una linea tagliente di carattere divide le aree, formando una potente sezione di spalle e fondendosi con un nuovo elemento di design nella parte posteriore: la fascia riflettente che attraversa da un lato all'altro delimitato da una striscia nera.



In una delle prime fasi di sviluppo, i designer si sono immersi 'virtualmente' negli spaziosi interni i grazie alla realtà aumentata. Hanno testato l'ergonomia e l'atmosfera e hanno sperimentato la T-Cross di domani dal vivo per perfezionarla ancora di più. Allo stesso tempo, hanno avuto un'idea di quello che i primi clienti sentiranno quando i brani della loro libreria di smartphone o servizi di streaming trasferiranno la musica preferita all'interno del nuovo suv attraverso il sistema audio Beats. E, ancora, l'attenzione nell'abitacolo ai colori e alle finiture: le due varianti della plancia connettono lo stile fresco e sportivo degli interni con le dodici tinte disponibili per la verniciatura dell'esterno. Quando verrà lanciato il prossimo anno, il nuovo Volkswagen T-Cross sarà disponibile anche con verniciatura bicolore come opzione.