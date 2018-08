Bugatti Divo, attesa a Monterey Car Week - DIRETTA

Grande attesa alla settimana del Concorso di Eleganza di Peeble Beach, sulla costa californiana a sud di San Francisco, dove Bugatti ha scelto di svelare la Chiron Divo, hypercar da 5 milioni di euro che sarà costruita in solli 40 esemplari

Ancora più 'estrema' della Chiron Sport che era stata svelata in marzo allo scorso Salone di Ginevra, la Divo prende il suo nome dal termine italiano con cui s'identifica un personaggio assolutamente unico e ben al di sopra dei rivali, quasi 'divino'. Chi ha partecipato a questi eventi di reveal e, probabilmente l'ha già ordinata - secondo la caratteristica modalità di pre-vendita di Winkelmann, utilizzata con grande successo nella sua precedente posizione di CEO di Lamborghini - ha raccontato di una hypercar ad altissima tecnologia, alleggerita e potenziata non tanto per raggiungere velocità massime da 'decollo' (si parla di 385 km/h, meno dunque della Chiron Sport) ma piuttosto per assicurare emozioni dinamiche mai raggiunte in precedenza, grazie anche ad un'aerodinamica finalizzata all'aderenza. Ufficialmente Bugatti non ha rilasciato nessun dettaglio sulla Chiron Divo, e nemmeno il numero degli esemplari che dovrebbero essere consegnati a partire da 2020.