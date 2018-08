AMG GT R roadster 'avvistata' sul circuito di Nurburgring

ROMA - All'inizio era nata come coupé ma nei giorni scorsi è stata avvistata anche una versione roadster. Si tratta della Mercedes-AMG GT R, versione più sportiva della due posti di Affalterbach che è stata 'notata' al Nürburgring con un soft top di tela: con il facelift di metà carriera, la GT potrebbe così proporre una nuova versione che si andrà ad aggiungere alle sei già presenti a listino. Con molta probabilità arriverà sul mercato il prossimo anno, insieme a un aggiornamento a metà ciclo per la sportiva AMG.



Il coupé GT R, che parte da poco meno di 160mila dollari, arriva con 577 cavalli grazie al V-8 bicilindrico turbocharged da 4,0 litri di AMG, abbastanza da fornire uno sprint di 0-60 miglia orarie in soli 3,5 secondi e una velocità massima di 198 mph. Il tetto convertibile è una capote automatica a tre strati supportata da una struttura leggera che combina alluminio, magnesio e acciaio, che aiuta a mantenere basso il baricentro del veicolo. Un'ulteriore protezione antiribaltamento è fornita da una traversa integrata in alluminio, mentre un tappetino acustico nel rivestimento migliora ulteriormente il comfort acustico. Per gli amanti della sportività, AMG starebbe preparando una GT Black Series che potrebbe arrivare nel 2020, ma su questo punto il brand ha voluto tenere il massimo riserbo.