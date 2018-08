Opel svela concept GT X Experimental, ecco futuro del brand

ROMA - Opel presenta un'anteprima del proprio futuro con la nuova concept del marchio: la Opel GT X Experimental - un suv compatto elettrico 5 porte lungo 4,06 metri con il fascino di una coupé e pieno zeppo di idee innovative. La GT X Experimental incarna i valori e la vision di Opel e permette di dare un primo sguardo ai futuri modelli Opel. La casa aveva già annunciato che avrebbe definito in modo più preciso il proprio profilo durante la presentazione del piano strategico PACE! lo scorso novembre. La GT X Experimental ne è il primo risultato tangibile.



"Grazie al piano PACE! abbiamo una chiara idea di come creare un futuro di successo per Opel. Una forte identità di marca definita dai nostri valori - tedesco, accessibile, entusiasmante - riveste un ruolo fondamentale per tornare al successo in modo sostenibile. La nostra brand concept mostra come questi valori prenderanno vita nei prodotti futuri della casa. I nostri ingegneri e designer hanno tradotto queste idee nella Opel GT X Experimental in modo brillante, una vettura che mostra chiaramente come Opel vede la mobilità del futuro", ha spiegato Michael Lohscheller.



La nuova GT X Experimental unisce caratteristiche tipiche tedesche come ingegneria, precisione e qualità con innovazioni visionarie, anticipando così quale sarà l'aspetto delle vetture Opel a metà dei prossimi anni Venti: grintose e dall'estetica pura ma estremamente accessibili e costruite per i clienti. Opel ha deciso di rappresentare la propria vision delle automobili future con un suv compatto lungo solo 4.063 millimetri costruito su un'architettura leggera. Il piano PACE! promette di offrire una versione elettrica di ogni modello Opel entro il 2024, pertanto la GT X Experimental è una vettura elettrica la cui potenza viene generata da una batteria agli ioni di litio di ultima generazione da 50 kWh con ricarica induttiva. La GT X Experimental non pretende di offrire una guida completamente autonoma ma ha funzioni di guida autonoma di Livello 3: questo significa che è in grado di gestire tutti gli aspetti della guida ma il guidatore deve essere in grado di reagire a una richiesta di intervento. La GT X Experimental rivela per la prima volta anche un nuovo tema che sarà presente sull'anteriore e sul posteriore dei futuri modelli Opel. La 'Bussola Opel' organizza gli elementi stilistici lungo due assi che si incrociano sul Blitz. Il leggendario logo del marchio è ora il punto centrale, più che in passato. Ancora più netta e pura, la piega centrale sul cofano rappresenta l'asse verticale, che prosegue sotto il Blitz.



L'asse orizzontale è simboleggiato dalle tipiche luci Opel per la marcia diurna a forma di ala, che continueranno a essere presenti su tutte le Opel del futuro. Il posteriore richiama la calandra anteriore e mostra la Bussola Opel, con il logo che unisce la linea orizzontale delle luci posteriori ad ala e la linea verticale che procede dall'antenna a pinna sul tetto all'evidente piega del paraurti. Seguendo il tema della Bussola Opel e in linea con l'idea di concepire uno stile che fosse quanto più puro possibile, i progettisti Opel hanno creato anche un nuovo anteriore che esprime lo spirito pionieristico dell'azienda: il 'Vizor Opel'.



Il Vizor è un modulo unico che racchiude tutti gli elementi hi-tech e tipici del marchio e si estende sull'anteriore della vettura fino al cofano. Il nome della GT X Experimental ricorda la prima concept car di Opel, la Experimental GT del 1965, una coupé accessibile che fu anche la prima concept realizzata da un costruttore automobilistico europeo. La X è un chiaro riferimento all'approccio di Opel orientato ai suv.