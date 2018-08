Nuovi teaser anticipano gli interni della Pininfarina PF0

ROMA - Nuove immagini, questa volta degli interni, anticipano quelli che saranno i tratti principali della Pininfarina PF50, hypercar a zero emissioni, attesa al Concorso di Pebble Beach, in programma dal 22 al 25 agosto. Un prototipo statico della macchina sarà presentato in forma riservata ai proprietari delle esclusive vetture presenti alla rassegna californiana, alla presenza di Anand Mahindra, chairman della Mahindra&Mahindra, il grande gruppo indiano che controlla l'azienda italiana. Il reveal al grande pubblico, invece, è stato fissato per la prossima edizione del Salone di Ginevra (7-17 marzo 2019). Secondo quanto diffuso, la produzione della PF0 sarà limitata a 150 unità, ognuna costruita a mano dagli esperti artigiani dell'atelier di Cambiano. La vettura avrà una carrozzeria in fibra di carbonio e adotterà le principali soluzioni che rappresentano l'attuale stato dell'arte della tecnologia automobilistica.



La super sportiva elettrica firmata dalla Pininfarina promette di fissare nuovi parametri di riferimento nel mondo delle auto da sogno, con una velocità massima che si preannuncia di 400 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h in appena due secondi.



La macchina, attesa sul mercato nel 2020, adotterà un pacco batterie che le garantirà un'autonomia sino a 480 km per ciclo di ricarica, come già annunciato un mese fa dai vertici della società piemontese, in occasione della diffusione dei primi schizzi del modello, relativi agli esterni.



Per Michael Perschke, Ceo di Automobili Pininfarina, quella disegnata dal Luca Borgogno, direttore del design dell'azienda è senza dubbio "la più bella hypercar elettrica del mondo".