Mercedes AMG prepara un'inedita sportiva con motore centrale

ROMA - Mercedes sta progettando un ampliamento della sua offerta di modelli prestazionali, così da poter contrastare la presenza in una fascia oggi trascurata - quella delle coupé e delle roadster due posti di fascia media - delle rivali tedesche Audi (TT), Bmw (nuova Z4) e Porsche (718 Cayman e Boxster), ma anche dei futuri modelli di altri costruttori.



Cuore del programma che è in fase di sviluppo presso la divisione AMG è la futura s - così come viene anticipato dal magazine britannico Autocar - che avrà un'architettura simile a quella della 718, cioè con due posti 'secchi', motore centrale e trazione posteriore.



Un'auto che rappresenterà il collegamento ideale tra la gamma AMG di larga diffusione e il mondo esclusivo della hypercar Project One da 1000 Cv e che verrà declinata, come accade oggi per la Porsche 718, nelle due varianti di carrozzeria: coupé chiusa e rodaste con tetto in tela. Al momento non esistono dettagli sulle caratteristiche meccaniche di questa nuova Mercedes AMG, anche se è logico ipotizzare il ricorso a due varianti della collaudata e apprezzata unità 4 cilindri delle berline A35/A45, con potenze situate dunque nell'ambito dei 350/400 Cv e presenza di un compatto sistema ibrido a 48 Volt.