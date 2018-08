Da ottobre la rinnovata edizione del crossover Honda HR-V

ROMA - Uno dei modelli di maggiore successo della gamma Honda, il crossover compatto HR-V, si prepara a debuttare nelle concessionarie anche italiane (l'appuntamento è per il prossimo ottobre) in una veste rinnovata e con interessanti novità meccaniche e di equipaggiamento. A tre anni dal lancio, HR-V modifica leggermente il frontale - con una mascherina in cui la cromatura è più ampia per incorniciare il logo Honda, diventato più grande. Un intervento che modifica la 'faccia' di HR-V è quello che riguarda la diversa forma del fascione paracolpi e delle prese d'aria (finte) che racchiudono i fari supplementari. Anche i proiettori principali hanno un look più moderno e, in linea con il nuovo mood che enfatizza le cromature, sono sormontati da una finitura che si ripete anche in coda per unire visivamente i gruppi ottici posteriori. Altra novità - ma come optional - nella edizione 2019 del crossover Honda sono le ruote in lega di 17 pollici che rendono più importante il look dell'HR-V. Debuttano anche i terminali dello scarico con finitura cromata e il colore metallizzato blu Midnight, mentre all'interno si notano materiali per i rivestimenti di migliore qualità e sedili anteriori ridisegnati.



Di spicco anche la presenza di serie del sistema Active Noise Cancellation, una soluzione elettronica che elimina la rumorosità indesiderata nell'abitacolo attraverso onde sonore opposte a quelle da cancellare e generate dall'impianto audio. A livello di gamma motori, l'edizione 2019 dell'HR-V sarà disponibile da subito con il benzina aspirato a quattro cilindri 1.5 i-VTEC da 130 Cv (già presente sulla vecchia versione) che è stato modificato per migliorare la scorrevolezza dei pistoni nei cilindri, aumentando l'efficienza e riducendo i consumi. Dalla prossima primavera arriveranno anche il diesel 1.6 i-DTEC e il nuovo e più potente benzina 1.5 VTECturbo analogo a quello montato sul suv CR-V e quindi accreditato di una potenza attorno ai 180 Cv.