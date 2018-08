Corvette C8 motore centrale 1000 Cv, sfida a Ferrari e Lambo

ROMA - La futura generazione della Chevrolet Corvette, l'ottava nella storia di questo iconico modello nato 65 anni fa, porterà sul mercato una vera rivoluzione costruttiva, anzi due se si considera che alla inedita disposizione centrale del motore (prima è sempre stato anteriore) si aggiungerà la presenza di un propulsore ibrido. La futura Corvette C8, che - va sottolineato - affiancherà la C7 con schema tradizionale e non la sostituirà, farà dunque un radicale salto di qualità entrando nel segmento delle supercar a motore centrale più blasonate (Ferrari, Lamborghini, Porsche, McLaren) ed andando dunque a competere in un mondo di altissime prestazioni. 'Cuore' di questa nuova sportiva Made in Usa sarà una nuova versione del tradizionale V8 LT 6.2, che nella variante top della futura gamma Corvette erogherà, grazie ad una sezione elettrica destinata a trasmettere la coppia attraverso le ruote anteriori, una potenza complessiva di circa 1.000 Cv. Ci sarà anche una nuova trasmissione con cambio doppia frizione sviluppato assieme a Tremec che, di fatto, eliminerà dal catalogo la possibilità di acquistare una Corvette con cambio manuale. Per la Corvette C8 si parla, evidentemente, di una inedita struttura in alluminio con carrozzeria realizzata utilizzando prevalentemente il carbonio. L'offerta di GM in questa fascia top - con prezzi che secondo il periodico L'Automobile Magazine dovrebbero partire da 100mila dollari - comprenderà dunque la Corvette C8 a motore centrale e potenza a partire da 500 Cv, mentre la missione di entry model - e di risposta più popolare alla Ford Mustang - sarà riservata alla 'vecchia' Corvetta C7 con motore anteriore e trazione posteriore, rivista nei contenuti proprio per servire da 'arma' in questo combattuto segmento. La presentazione dovrebbe avvenire all'inizio del 2019, con commercializzazione a fine anno come Model Year 2020.