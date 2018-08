Suv Audi e-Tron scende da Pikes Peak ricaricando le batterie

ROMA - In termine tecnico si chiama 'rigenerazione', ma più semplicemente è l'energia che un'auto elettrica recupera - a costo e impatto zero - quando frena o decelera. Più il sistema di propulsione di un EV è efficace da questo punto di vista, e più l'auto risulta efficiente e riesce da prolungare l'autonomia prima della ricarica della batteria. Ne è un esempio il nuovo suv Audi e-Tron che abbina performance elevate e una elevata capacità di recupero dell'energia. Grazie ad una potenza massima di sistema di 408 Cv, il suv a zero emissioni dei Quattro Anelli è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 6 secondi e offre un'autonomia di oltre 400 km nel ciclo WLTP, una elevata percorrenza a cui contribuisce in modo determinante l'innovativo sistema di recupero dell'energia presente in e-Tron. Nella fase di messa a punto finale di questo nuovo modello - che verrà svelato con un grande evento a San Francisco a pochi giorni di distanza dall'EQC di Mercedes - i tecnici di Audi hanno voluto dimostrare queste capacità di 'rigenerazione' facendo scendere un gruppo di prototipi dell'e-Tron dai 4.302 metri di quota del Pikes Peak, la vetta delle Montagne Rocciose meridionali e dove si disputa la cronoscalata più famosa al mondo.



Nel nuovo suv 100% elettrico di Audi un sistema modulare e regolabile è in grado di contribuire sino al 30% dell'autonomia.



Lungo i 31 chilometri di discesa e-Tron ha accumulato nella batteria una quantità di energia tale da poter percorrere nuovamente una distanza analoga. Il dislivello negativo di 1.900 metri ha garantito le condizioni necessarie per questa performance: Audi e-tron può infatti recuperare energia fino a un massimo di 300 Nm e 220 kW di potenza elettrica, cioè valori equivalenti a oltre il 70% della potenza del gruppo propulsore. Il sistema interessa sia i due motori elettrici sia il sistema di frenata elettroidraulico integrato e mette a disposizione del guidatore tre modalità di recupero nelle fasi di rilascio, selezionabili con i bilancieri al volante nelle fasi di rilascio. Con decelerazioni sino a 0,3 G, vale a dire nel 90% dei casi, il suv dei Quattro Anelli recupera energia grazie ai soli motori elettrici. In questo modo, l'energia generata dalle manovre ordinarie di decelerazione viene immagazzinata nella batteria. Il sistema di recupero si adatta alle diverse condizioni di guida ed è potente al punto da rendere residuale l'intervento dei freni meccanici. Il conducente può impostare il livello di recupero dell'energia in rilascio su tre step. Con l'opzione più lieve, quando il conducente rilascia il pedale dell'acceleratore Audi e-Tron procede per inerzia, senza coppia frenante aggiuntiva. L'auto, pertanto, continua a veleggiare e dai motori elettrici non fluisce corrente né in entrata né in uscita. Con i livelli 1 (decelerazione minima - moderata) e 2 (decelerazione forte - elevata) i propulsori elettrici generano una coppia frenante rigenerativa e producono corrente. Il suv elettrico vede ridursi sensibilmente la velocità, al punto che il conducente può gestire la marcia e le decelerazioni grazie al solo pedale destro. Si crea il cosiddetto One Pedal Feeling condizione grazie alla quale non è necessario ricorrere al pedale del freno. Quando la decelerazione raggiunge o supera gli 0,3 G, Audi e-Tron recupera energia non più tramite i soli motori elettrici, ma anche grazie ai freni autoventilanti. Ne conseguono spazi d'arresto sensibilmente ridotti. Grazie all'innovativa soluzione elettroidraulica, l'impianto frenante del suv a zero emissioni può contare su di una ripartizione particolarmente efficiente della coppia decelerante e su tempi di reazione più rapidi rispetto a un sistema tradizionale. Audi è il primo costruttore al mondo a dedicare un sistema di frenata elettroidraulico integrato in una vettura elettrica destinata alla produzione di serie.