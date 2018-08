Premiere ad Hannover per camper VW Grand California

ROMA - Con il Grand California, in premiere al Salone del camper di Hannover (24 agosto-2 settembre), la Volkswagen raddoppia la sua offerta di case viaggianti su ruote. Il nuovo modello classe 6 metri, realizzato su base Crafter, si affianca infatti in gamma al più conosciuto California, prodotto a partire dal T6 Bulli. Rispetto a questo, si differenzia oltre che per le dimensioni maggiori anche per una più netta definizione degli spazi interni che prevedono un'area notte nella zona posteriore (a richiesta con letti anche per bambini) un cucinotto, una living ricavato nella parte anteriore e un bagno.



Dopo averne anticipato alcuni bozzetti la Casa tedesca ne svela l'aspetto, con alcune settimane d'anticipo sulla premiere al pubblico. Realizzato da Volkswagen Veicoli Commerciali, in vendita da inizio 2019, questo motorhome viene proposto sia a due sia a quattro ruote motrici (4Motion). Il Grand California sfoggia interni color crema che ne esaltano l'ariosità dell'abitacolo e la luminosità interna, garantita anche dalle sue ampie superfici vetrate. Una porta scorrevole nasconde un bagno di 840 mm x 800 mm dotato oltre che di wc anche di lavandino, mensole e di una doccia che si aggiunge al doccino esterno, posizionato nella parte posteriore del veicolo. L'accesso in "casa" è facilitato da un gradino a scomparsa, azionabile elettricamente, che fuoriesce all'apertura della generosa porta scorrevole esterna. Le poltrone anteriori sono di tipo girevole, così da permettere di creare a veicolo fermo una vera e propria zona giorno, in combinazione con i due posti della panca posteriore e al tavolo da quattro persone. La cucina dispone di un frigo da 70 litri con reparto freezer, due fuochi a gas, un lavello e vari armadietti. Il serbatoio dell'acqua del Grand California misura 110 litri.



Nella dotazione di serie si segnala la zanzariera per l'ingresso mentre fra i numerosi optional spicca il sistema di regolazione via Bluetooth per l'area living degli altoparlanti dell'impianto hi-fi, collegabili a smartphone, tablet e computer portatili e funzionanti anche indipendentemente dall'infotainment di bordo. A richiesta si possono ordinare un climatizzatore supplementare per l'area posteriore del mezzo, un portabiciclette e un completo tavolo-sedie pieghevoli da campeggio. Si possono richiedere, poi, un pannello solare da tetto per l'alimentazione dei servizi interni, un'antenna satellitare e un hot-spot wi-fi per accedere a Internet.



Prezzi, gamma motori e dati tecnici del veicolo saranno diffusi in occasione del Salone di Hannover.