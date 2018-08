Suzuki Vitara cambia pelle, svelate le prime immagini

ROMA - Suzuki Motor Corporation ha pubblicato le prime immagini ufficiali relative al face-lift della pioniera dei suv compatti, la Vitara. Da trent'anni nel panorama automotive internazionale, nuovo Vitara svela ora importanti aggiornamenti stilistici nel frontale e nei gruppi ottici posteriori.



Venduta in oltre 3,65 milioni di unità in tutto il mondo fino ad oggi, nuova Vitara reinterpreta una formula vincente, distinguendosi per una linea personale, con dimensioni compatte e con tecnologia all'avanguardia: a caratterizzarla un restyling importante della parte anteriore con nuovi gruppi ottici, nuova griglia a 5 elementi e rinnovata calandra anteriore. Nuovi anche i fari posteriori, con design 3D e tecnologia LED. Il design degli interni si caratterizza per importanti novità nell'utilizzo dei materiali e nel design dei sedili per garantire il massimo della qualità e del comfort.



In linea con la filosofia Suzuki, la nuova Vitara propone tanta tecnologia di serie a bordo veicolo. In particolar modo, il suv della casa di Hamamatsu diverrà il punto di riferimento per il segmento per quanto riguarda i sistemi di guida semi-autonoma.



La tecnologia utilizzata sulle vetture 4WD Suzuki si è evoluta nel tempo, così come si è evoluta la serie Vitara: nella nuova versione è presente l'innovativo sistema di trazione Suzuki 4WD ALLGRIP Select che la rende inarrestabile su ogni tracciato, anche quando la pendenza aumenta e l'aderenza viene meno.