Citroën, C3 Aircross: cambio EAT6 ora anche per il diesel

ROMA - Dopo aver tagliato il traguardo dei 90.000 ordini conseguiti in Europa in 9 mesi, Citroën C3 Aircross introduce per la motorizzazione BlueHDi 120 S&S anche il cambio automatico EAT6 a sei rapporti, fino ad oggi disponibile solo sul propulsore benzina PureTech turbo da 110 CV.



La trasmissione EAT6(Efficient Automatic Trasmission, a 6 rapporti) abbinata al propulsore BlueHDi 120 S&S rappresenta una proposta in linea con le 'richieste' della clientela italiana che nelle sue scelte d'acquisto del nuovo suv compatto ha optato per il 57% proprio per la motorizzazione diesel.



Questo propulsore BlueHDi 120 S&S da 1.5 litri con testata a 16 valvole e 300 Nm di coppia massima a 1750 giri/minuto appartiene alla 'Generazione 2020', quindi risponde alla futura norma Euro 6.2. L'aspetto più importante di questa normativa è l'introduzione di un nuovo ciclo di prova e misurazione di consumi ed emissioni di CO2, più aderente alla realtà del veicolo in mano al cliente, alle condizioni del traffico e agli attuali stili di guida. Per raggiungere già oggi i limiti che entreranno in vigore solo dal 2020, C3 Aircross BlueHDi 120 S&S adotta un innovativo sistema antinquinamento che tratta le emissioni sia alla fonte sia allo scarico.



Grazie ad un posizionamento ed un'architettura innovativa, l'efficacia del trattamento degli NOx è migliorata ed il consumo di carburante è ottimizzato. Il sistema è più compatto perché raggruppa in un unico insieme il catalizzatore, la SCR (Selective Catalytic Reduction) e il FAP. Inoltre, il posizionamento molto vicino al motore permette un'entrata in azione più rapida del post trattamento.



Da parte sua il cambio automatico a sei rapporti EAT6(Efficient Automatic Transmission), abbinato alla tecnologia S&S, esalta le prestazioni di C3 Aircross e riesce ad elevare il piacere di guida. Citroën C3 Aircross BlueHDi 120 S&S EAT6 è disponibile negli allestimenti Feel e Shine, rispettivamente a 22.350 e 24.100 euro, prezzi chiavi in mano.