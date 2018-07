Peugeot, 2008 ora anche con 1.5 diesel BlueHDi e EAT6

ROMA - Dopo aver superato ad inizio primavera le 100mila unità vendute in Italia, il suv Peugeot 2008 vede l'ingresso in gamma della nuova versione che abbina un nuovo motore diesel BlueHDi al cambio automatico EAT6.



Il suv della casa del Leone più venduto nel nostro Paese è da oggi ordinabile quindi anche nella versione diesel BlueHDi Stop&Start da 1.5 litri con testata a 16 valvole e potenza di 120 CV e 300 Nm di coppia massima. Questa nuova motorizzazione, in regola con la normativa Euro 6.2, è abbinata di serie al cambio automatico EAT6, finora non disponibile su motorizzazioni diesel della gamma 2008. La trasmissione, inoltre, continua poi ad esser disponibile in abbinamento al propulsore benzina PureTech turbo da 110 CV, anch'esso omologato Euro 6.2.



La nuova 2008 BlueHDi 120 EAT6 S&S è disponibile nei quattro allestimenti Allure, GTLine, Crossway e BlackMATT. Il listino parte da 18.150 euro mentre la nuova versione BlueHDi 120 EAT6 S&S è in vendita da 24.650 euro.