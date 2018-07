Porsche Macan, parte dalla Cina la 'via' per nuovo successo

ROMA - Porsche ha scelto Shanghai per lanciare la nuova generazione del suo suv compatto Macan che aveva debuttato nel 2014. Questa decisione ha una precisa giustificazione: con più di 100mile consegne sul totale di 350mila, Macan ha dimostrato di essere particolarmente popolare in questo mercato. Il modello presentato oggi a Shanghai sarà dunque offerto esclusivamente in Cina, mentre altri modelli e mercati seguiranno nel corso del 2018.



Macan 2018, rispetto alla precedente, migliora significativamente confort, connettività e caratteristiche dinamiche e porta anche importanti innovazioni, senza stravolgere il progetto iniziale, anche al design. Fedele al Dna di Porsche nuovo Macan ha infatti un aspetto ancora più sportivo e moderno grazie a diversi elementi che richiamano la 911 e la 918 Spyder. Le luci hanno un ruolo fondamentale in questa evoluzione: anteriormente sono presenti gruppi ottici anteriori con Led di serie, un sistema di illuminazione di alta qualità che può essere ulteriormente ottimizzato scegliendo il Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS).



Tutta la parte anteriore di Macan è stata rivista e ora il suv appare ancora più largo, mentre le modifiche della coda sottolineano ulteriormente le forme slanciate del modello precedente. Spicca la fascia luminosa tridimensionale con Led che è un altro tipico elemento stilistico Porsche, con gli stop a quattro punti che riflettono l'identità del marchio. I progettisti hanno approfittato del restyling del frontale per ottimizzare l'inserimento dei sensori e dei sistemi di assistenza alla guida.



E' stato adottato, ad esempio, un nuovo Traffic Jam Assist con cruise control attivo permette di guidare in modo più comodo e rilassato a velocità fino a 60 km/h. Il sistema accelera e frena la vettura in modo parzialmente automatico intervenendo anche sullo sterzo nelle situazioni di ingorgo e quando il traffico si muove lentamente. L'assetto - si legge nella nota di Porsche - è ora più neutrale per offrire il migliore compromesso fra stabilità, anche alle alte andature, e confort. Come nel Cayenne, Macan monta pneumatici di larghezza diversa sull'asse anteriore e su quello posteriore, per sfruttare al massimo le caratteristiche dinamiche della trazione integrale intelligente Porsche Traction Management (PTM).



Sono presenti nuovi pneumatici evoluti - montati su nuovi cerchi da 20 e 21 pollici - per offrire una maggiore dinamica laterale. Il forte 'collegamento' tra Macan e il mondo dell'iconica 911 è evidente anche nell'abitacolo. A richiesta è presente il volante sportivo GT con selettore Sport Response Button, una dotazione nell'ambito dello Sports Chrono Package a richiesta. Porsche ha ampliato l'elenco delle dotazioni che ora comprendono parabrezza riscaldabile e ionizzatore per migliorare la qualità dell'aria. Grazie al nuovo Porsche Communication Management (PCM), Macan offre una totale connettività e numerose funzioni digitali. Sopra la tipica console centrale, lo schermo touch full HD passa da sette a undici pollici.



Di serie il modulo Connect Plus, che è alla base di numerose funzioni e servizi digitali, come i comandi vocali intelligenti e le informazioni sul traffico in tempo reale che fanno parte del navigatore online, anch'esso di serie. Uno dei principali elementi di questo sistema è la connessione Here Cloud, che offre dati sul traffico basati sulla swarm intelligence, una tecnologia d'avanguardia.