Suzuki Jimny Sakigake,a ruba online 20 esemplari disponibili

ROMA - Suzuki Jimny Sakigake, la limited edition che anticipa la commercializzazione della quarta edizione di Jimny, a sole 40 ore dal lancio della serie realizzata in soli 20 esemplari numerati, segna il tutto esaurito sul WebStore Suzuki.



Secondo la cultura giapponese, Sakigake è il componente più valoroso di un gruppo, colui che fa il primo passo, il pioniere che si spinge più avanti e apre nuove strade. I 20 clienti che si sono aggiudicati i 20 esemplari hanno dimostrato di essere loro stessi 'Sakigake': pionieri nell'acquistare l'attesissima quarta generazione di Jimny a scatola chiusa, ancor prima della sua presentazione ufficiale e dell'arrivo in concessionaria.



Proposto in tre colorazioni BiColor dedicate, le venti unità di Jimny Sakigake sono state presentate online in otto esemplari gialli (tinta pastello), altrettante in colore avorio metallizzato e quattro in blu metallizzato, sempre in abbinamento al tetto, al cofano e ai montanti neri. Il kanji Sakigake è presente sulla copertura della ruota di scorta e sul bordo del cofano motore, accompagnato dal numero identificativo dell'esemplare