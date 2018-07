Renault, debutta su Scenic nuovo motore benzina 1.3 TCe

FIRENZE - Quattro anni di sviluppo, 40mila ore di prove, ben 300mila km di test di validazione ed un massiccio investimento da parte di due colossi dell'auto, l'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi e Daimler. Questi i pilastri dai quali è partita la progettazione del motore benzina 1.3 TCe, un propulsore globale che sarà prodotto i quattro Paesi (Spagna, Germania, Regno Unito e Cina), in cinque fabbriche differenti e sarà venduto in Europa, Russia, Brasile, Cina, Giappone e Corea del Sud (successivamente anche in Africa, Medio Oriente e India).



Il costruttore francese, che lo introdurrà su diversi modelli del segmento B, C e D, ha deciso di partire dalla Scenic (e Grand Scenic), vettura di segmento C con il design da crossover e la maneggevolezza di una monovolume (prezzo d'attacco di questa versione 22.050 euro).



Il nuovo TCe benzina intende aumentare il piacere di guida da una parte, strizzando comunque un occhio ai consumi e alle emissioni di Co2. Il nuovo blocco motore benzina è disponibile su tre livelli di potenza: 115 CV, 140 CV e 160 CV, con cambio manuale a sei marce o con la trasmissione a doppia frizione EDC a sette velocità, per la prima volta su Scénic TCe. Il primo livello di potenza da 115 CV, offre una coppia massima di 220 Nm con trasmissione manuale. Il livello intermedio da 140 CV offre invece una coppia massima di 240 Nm con trasmissione sia manuale che automatica EDC, raggiunta da 1500 giri/minuto. Dotato di maggiore potenza, il motore Energy TCe 160 offre una coppia massima di 260 Nm con trasmissione manuale e di 270 Nm con trasmissione automatica EDC (coppia massima è raggiunta da 1750 giri/minuto).



La nuova tecnologia comprende le innovazioni sviluppate negli ultimi anni dall'Alleanza tra cui il Bore Spray Coating, per il rivestimento dei cilindri (ripresa dal motore della Nissan GT-R), e l'iniezione diretta di benzina con pressione portata a 250 bar e la nuova camera di combustione, progettata per ottimizzare la miscela aria/carburante. Infine, la tecnologia Dual Variable Timing Camshaft, che gestisce le valvole di aspirazione e di scarico in funzione delle sollecitazioni del motore.



Il risultato medio è una riduzione del 5,5% dei consumi e una riduzione di 7 g/km delle emissioni su Scénic e rispettivamente dell'8% e di 11 g/km su Grand Scénic.