Con turbo da 225 Cv la DS7 Crossback guadagna brillantezza

Con la variante da 225 Cv del motore ''millesei'' a benzina turbo, la DS7 ha guadagnato in brillantezza. E' questa per il momento la versione più divertente da guidare del lussuoso Suv francese, in attesa che la gamma si ampli ulteriormente nell'autunno del 2019 con l'annunciata variante ibrida plug-in da 300 Cv, dotata di trazione integrale e capace di percorrere a zero emissioni sino a 50 km. Disponibile da pochi giorni nelle concessionarie italiane, la PureTech 225 viene proposta solo in abbinamento al cambio automatico. Si tratta di un'unità a otto rapporti che offre il giusto equilibrio fra velocità e morbidezza dei passaggi di maria.

Una soluzione che, all'occorrenza, permette di guidare lo sport utility transalpino con un brio soddisfacente, come è emerso in un test su strada che la Filiale del brand ''premium'' del gruppo PSA ha organizzato nelle campagne del Milanese. Una verve che è merito, anche, dei 300 Nm di coppia che il piccolo ma grintoso quattro cilindri, prodotto a Douvrin, è in grado di erogare già a 1.900 giri. Tra i suoi highlights ci sono l'alzata variabile delle valvole in aspirazione, la fasatura variabile in aspirazione e scarico, il turbo twinscroll, la pressione d'iniezione a 200 bar.

Un propulsore provato con il raffinato allestimento Grand Chic (prezzo 53.950 euro) che mostra un certo carattere quando viene messo alla frusta ma che è anche silenzioso e capace di esaltare le qualità di comfort del modello quando viene trattato con educazione. Caratteristica questa che si sposa a un abitacolo ben insonorizzato, ricco di soluzioni originali a livello di stile e di utilizzo dei materiali, che esprime il meglio del gusto e del savoir faire parigino. Non è un caso, quindi, che il nuovo modello transalpino, di forte personalità anche quanto a design esterno, abbia attratto sin dal lancio dello scorso marzo le attenzioni di una clientela esigente che fino a oggi aveva puntato le proprie attenzioni sulle proposte Mercedes, BMW e Audi.

''Il 75% della nostra clientela è di conquista, il 35% di questa proviene proprio dai tre marchi premium tedeschi - chiarisce ad ANSA Giorgio Contu, responsabile comunicazione DS Italia - un risultato che va oltre le nostre attese iniziali''. Con l'arrivo della PureTech 225 sale a quattro l'offerta motori del modello che comprende anche il benzina PureTech 180 e i Diesel BlueHDi 130 con cambio manuale e il BlueHDi 180 con cambio automatico.



Con l'introduzione di questo nuovo motore prosegue la strategia di rinnovamento del marchio che ''per i prossimi cinque anni prevede altrettante novità - ricorda Contu -, a partire dalla prima versione 100% elettrica del brand che sarà presentata al prossimo Salone di Parigi. In tale occasione sarà svelata una novità di prodotto e farà passerella la versione funzionante del concept elettrico X E-Tense, sino a oggi 'virtuale', il quale debutterà a breve sulle strade per i primi test''. Oltre al ringiovanimento della gamma, che con il pensionamento di DS4 e DS5 sarà temporaneamente limitata a DS3 e DS7, Contu ha posto l'accento sull'impegno nella nostra Penisola per la realizzazione di una rete di vendita adeguata: ''Siamo a 16 nuovi show room - ha ricordato - ma entro fine anno vogliamo arrivare a 38. Sono eventi che suscitano grande interesse, tanto è vero - ha rimarcato - che nel corso delle serate di inaugurazione ci sono stati 2.100 partecipanti e sono stati effettuati 328 test drive''.