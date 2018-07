Range Rover Sport con più sistemi sicurezza e motore SDV6

Novità 'estive' nell'ambito della gamma Range Rover Sport. da questi giorni, comunica Land Rover, è disponibile la nuova variante con motore biturbo 3.0 SDV6 diesel da 249 Cv che va a sostituire il precedente 3.0 TDV6 garantendo il rispetto delle future norme sull'inquinamento. A questa versione si affianca la Range Rover Sport P400 con propulsore ibrido plug-in che eroga una potenza complessiva di 404 Cv ed assicura una percorrenza di 51 km in modalità 100% elettrica.

Questo dispositivo impiega i dati del navigatore per pianificare il percorso più efficiente in termini di consumi. Nella nuova edizione le prestazioni dinamiche della Range Rover Sport e la sua quotidiana semplicità d'uso sono enfatizzate anche da nuovi sistemi di assistenza alla guida come l'Adaptive Cruise Control con Stop and Go (l'auto mantiene la distanza di sicurezza con lo spazio necessario se il veicolo che precede si arresta di colpo, ripartendo automaticamente se la sosta non supera i tre secondi) che può essere completato con lo Steering Assist. Quest'ultimo sistema contribuisce a tenere il veicolo all'interno della propria corsia di marcia sterzando leggermente, a patto che le mani del guidatore siano sul volante. Questa tecnologia impiega la segnaletica di delimitazione delle corsie o, in assenza di queste, la posizione del veicolo che precede. Condizioni come il cambio di corsia o la frenata disattivano il sistema.

Range Rover Sport propone a richiesta - con entrambi i sistemi di Adaptive Cruise Control - anche l'High-speed Emergency Braking per ridurre il rischio di collisione attraverso la frenata automatica in caso venga rilevato anteriormente un ostacolo senza reazione da parte del guidatore. Range Rover Sport beneficia anche di alcuni aggiornamenti esterni che ne accentuano il carattere dinamico. Ora i gruppi ottici e la griglia si fondono in un'unica superficie fluida, mentre la forma del paraurti ottimizza il flusso d'aria del raffreddamento. Posteriormente spicca un nuovo spoiler, che migliora l'aerodinamica e riduce sensibilmente l'accumulo di polvere sul lunotto. Nuovi anche i cerchi da 21 e 22 pollici sono in finitura silver, nera o diamantata. Per una Range Rover dal look ancora più personale Land Rover ha previsto il nuovo Black Exterior Pack, disponibile per le versioni HSE Dynamic. Questa opzione aggiunge particolari esterni in Gloss Black, incluse le maglie e la cornice della griglia, L'inedito Carbon Fibre Exterior Pack, enfatizza invece l'aspetto prestazionale del veicolo con particolari aggiuntivi Gloss Black e Carbon Fibre su griglia, prese d'aria nei parafanghi e cofano, calotte degli specchietti e finitura del portellone. Tutte le Range Rover Sporti sono ora dotate di proiettori e luci diurne a Led, di fari automatici e di impianto lavafari. Il pacchetto fari Premium di serie consta di 24 Led per veicolo, luci diurne Signature ed Assistenza Abbaglianti opzionale. L'evoluto impianto Matrix Led, con 52 Led, innalza il livello di funzionalità del sistema di illuminazione, suddividendo il fascio luminoso in strisce verticali controllabili indipendentemente le une dalle altre. Questo consente di oscurare fino a quattro aree del fascio luminoso per non abbagliare i guidatori che sopraggiungono in senso contrario, senza dover agire sui comandi.