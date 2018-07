Michelin lancia il Pilot Sport Cup 2 R per le auto da corsa

ROMA - Michelin lancia sul mercato il nuovo Pilot Sport Cup 2 R (Racing). Questo pneumatico ultra-high-performance, omologato per l'utilizzo stradale, può essere utilizzato su strada o in pista ed è concepito per ottenere elevatissime performance e grande precisione di sterzo su pista asciutta. Nato per andare incontro ai bisogni dei piloti di auto sportive in pista, questo pneumatico è stato sviluppato attraverso una serie di test interni condotti da Michelin sul circuito italiano di Nardò, dove una Porsche 911 GT2 RS equipaggiata con pneumatici Pilot Sport Cup 2 R è stata in grado di girare fino a 2,9 secondi più veloce (0,5 secondi a chilometro) rispetto alla stessa vettura equipaggiata con il Pilot Sport Cup 2. Come ulteriore prova delle sue potenzialità nel tempo sul giro, una Porsche 911 GT3 RS equipaggiata con pneumatici Pilot Sport Cup 2 R ha percorso i 20,6km del Nürburgring Nordschleife in meno di 7 minuti, il 20 aprile scorso.



Per consentire questo incremento di prestazioni, è stato realizzato utilizzando mescole di gomma direttamente trasferite dai pneumatici Michelin da competizione. Il nuovo disegno del battistrada è adattato per condizioni di asfalto asciutto. La spalla esterna del pneumatico presenta ora meno scanalature ed un minor tasso di intaglio, quindi più gomma a contatto con il suolo. Inoltre, i canali centrali nel battistrada sono stati ridotti per incrementare la quantità di gomma a contatto con l'asfalto, con un conseguente aumento della rigidità del pneumatico per permettere di aumentare la precisione dello sterzo grazie al maggior grip generato.



Soprattutto, ciò dà al nuovo pneumatico un'impronta al suolo più larga di quasi il 10% e gli consente di sfruttare appieno le eccezionali prestazioni disponibili sulle supercar di oggi. Il Michelin Pilot Sport Cup 2 R sarà inizialmente disponibile come equipaggiamento optional su Porsche 911 GT2 RS e Porsche 911 GT3 RS, nelle dimensioni 265/35 ZR20 (99Y) e 325/30 ZR21 (108Y).



Il pneumatico è già disponibile presso i rivenditori ufficiali Porsche in Europa e Nord America, e da ottobre sul mercato del ricambio. Ulteriori omologazioni in primo equipaggiamento seguiranno in futuro.