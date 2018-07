Volkswagen, in arrivo un nuovo camper su base Crafter

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Il nuovo camper Volkswagen realizzato su base Crafter è uno dei protagonisti annunciati prossimo Salone di Dusseldorf, in programma dal 24 agosto al 2 settembre.



Nel diffonderne i bozzetti che ne anticipano le linee, la Casa tedesca ha anticipato che il mezzo avrà tetto rialzato, un'area notte nella parte posteriore della cabina e un bagno ben attrezzato, dotato anche di doccia. Il progetto nasce come evoluzione del concept California XXL, mostrato lo scorso anno. Prodotto dalla divisione veicoli commerciali del gruppo di Wolfsburg, richiama nel design l'iconico California T6 e sarà disponibile anche con carrozzeria bicolore. Progettato sulla base della sesta generazione del commerciale tedesco, raccoglie idealmente l'eredità del primo California, proposto nel 1988 e assemblato sulla terza generazione del Bulli, andando ad ampliare l'offerta del Costruttore che in trenta anni ha sfornato oltre 100mila esemplari del più piccolo California.



La scelta di produrre il nuovo camper sul Crafter promette un'abilità di alto livello. Colori chiari e soluzioni pratiche hanno guidato i progettisti nella realizzazione della parte living, che prevede una cucina in grado di soddisfare gran parte delle esigenze di chi utilizza una casa mobile per le proprie vacanze.(ANSA).