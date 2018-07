McLaren allarga gamma Sport Series, ecco la 600LT

ROMA - Con la 600LT la McLaren amplia l'offerta della sua gamma Sport Series proponendo un'inedita versione a "coda lunga" della coupé 570S, da cui si differenzia per il 23% delle componenti. Rispetto al modello da cui deriva, la nuova sportiva di Woking risulta alleggerita di 95 kg: sulla bilancia fa segnare solo 1.247 kg. Il suo motore V8 twin-turbo di 3.8 litri è stato potenziato di 30 Cv e ora sviluppa 600 Cv e 620 Nm di coppia. La vettura presenta, quindi, un rapporto peso potenza di 481 Cv per tonnellata che promette performance esaltanti.



Caratterizzata da novità di stile al frontale e, soprattutto al posteriore, dove spiccano l'ala fissa e gli scarichi verticali, la 'LongTail' è cresciuta di 74 mm rispetto alla 570S. Utilizzabile tanto nel casa-ufficio quanto nei lunghi viaggi, presenta un'aerodinamica più raffinata, un maggior sfoggio di fibra di carbonio e un'impostazione improntata a un prevalente impiego in pista, che trae spunto dall'esperienza accumulata da Costruttore con la race car F1 GTR LT. Quarto modello della storia McLaren a fregiarsi della denominazione "coda lunga", la 600 LT monta pneumatici Pirelli PZero Trofeo R, progettati secondo specifiche personalizzate e adatti anche a impiego su circuito.



Da Woking fanno sapere che la 600LT sarà prodotta in una serie limitata nel tempo, da ottobre 2018 per un anno, e sarà proposta in Inghilterra a 185.500 sterline più tasse (in seguito saranno diffusi anche i prezzi per gli altri mercati europei), cifra che include un corso in pista con gli istruttori dei Track Day.