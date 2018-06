Citroen,a settembre nuovo Berlingo: multispazio per famiglie

PARIGI L'obiettivo è ambizioso ma facilmente perseguibile: rientrare nella top 3 delle vendite di multispazio nel segmento C. È quanto si sono prefissati in Citroen con l'uscita della terza generazione di Berlingo, il veicolo modulare che strizza l'occhio alle vetture stradali del brand del double chevron. In arrivo a settembre, ma ordinabile già da ora, ad un prezzo d'attacco di 20.350 euro, la nuova generazione di Berlingo si pone come punto di riferimento nella sua categoria, al fianco dei 'cugini' Peugeot Rifter e Opel Combo Van, con i quali condivide la piattaforma EMP2, le motorizzazioni, ed una serie di altre caratteristiche a partire dalla tecnologia di assistenza ai sistemi di infotainment. Quello che cambia, rispetto ai 'competitors' della famiglia, è sicuramente l'aspetto: a prima vista nuova Berlingo non cela l'appartenenza al brand, grazie ad una serie di elementi che ne sottolineano il family feeling. A partire dalla firma luminosa su due livelli, che domina il frontale, fino ad arrivare agli airbump, una caratteristica delle vetture Citroen nonché gli inserti colorati all'anteriore, che la rendono spiritosa e divertente. Mezzo assolutamente iconico, nuovo Berlingo si rivela molto robusto all'esterno senza rinunciare alla versatilità che negli anni l'hanno reso famoso al punto da affermarsi al secondo posto nella classifica 'best selling activity vehicle' in Europa, primo in ben 17 Paesi nel 2017.



Costruito negli impianti di Vigo (Spagna) e Mangualde (Portogallo), nuovo Berlingo sarà disponibile in due 'taglie' differenti (M e XL) da 4,40m e 4,75m, 5 e 7 posti, per rispondere davvero alle esigenze di tutti. Tra le novità che lo distinguono i 3 sedili posteriori indipendenti e il tetto multifunzione Modutop nonché il lunotto posteriore apribile.



Pratico all'interno come all'esterno, nuovo Citroën Berlingo propone un'accessibilità di prim'ordine per i passeggeri, grazie alle due ampie porte laterali scorrevoli e funzionali, dotate di vetri elettrici. La capacità di carico arriva a 775 litri in versione M, 100 litri in più rispetto all'attuale generazione in configurazione 5 posti, e 1.050 l in versione XL, in configurazione 5 posti. La modularità di questo modello si esprime anche attraverso l'utilizzo di tre sedili posteriori singoli della stessa misura.



A scomparsa, permettono di ottenere un pianale piatto in modo molto semplice, con il comando che fa rientrare ognuno dei posti posteriori (si agisce semplicemente sui comandi Magic Flat). Lo spazio e la capacità di stivaggio a bordo sono un vero e proprio 'must': Berlingo dispone di 28 vani portaoggetti studiati per la vita di tutti i giorni per un totale di 186 litri di vani portaoggetti. Come le vetture di casa Citroen, anche il multispazio si affida al programma Citroen Advanced Comfort, che consente di viaggiare senza rinunciare al benessere e alla comodità, garantendo ad esempio un ottimo filtraggio delle sollecitazioni del fondo stradale in qualunque condizione. Ma il comfort passa anche attraverso la sicurezza con ben 19 funzioni di assistenza alla guida, dall'head up display al driver attention alert ma sicuramente uno dei sistemi fondamentali per chi macina chilometri e si trova ad affrontare percorsi impervi è sicuramente il grip control con hill assist descent che aiuta a mantenere il veicolo a velocità ridotta anche su forti pendenze. La connettività è invece garantita dal Mirror Screen, con Android Auto, Apple Car PlayTM e MirrorLink. La gamma di motorizzazioni prevede il benzina 1.2 PureTech da 110 e 130 cv (disponibile con EAT8 a partire dal secondo semestre del prossimo anno) mentre per quanto riguarda il diesel la scelta è ricaduta sul BlueHDi da 75, 100 e 130 cv (nella potenza più elevata è possibile disporre del cambio automatico EAT8). Per l'Italia sono tre gli allestimenti disponibili: live, feel e shine.