Bentley Bentayga serie speciale celebra record al Pikes Peak

ROMA - Anche Bentley, il brand di lusso del Gruppo Volkswagen, assapora il gusto dolce della vittoria nella corsa in salita più celebre al mondo - la Pikes Peak sulle Montagne Rocciose - in cui ha stabilito con Bentayga il nuovo record per suv, e lo condivide con 10 fortunati appassionati che dal prossimo agosto potranno acquistare la versione speciale in edizione limitata del supersuv britannico, denominata appunto Pikes Peak. Con questa operazione Bentley intende ribadire la filosofia con cui si è avvicinata alla impegnativa 'cavalcata' su 156 curve che in meno di 20 km porta da quota 1.439 metri al traguardo collocato a 4.300 metri, cioè l'utilizzare un veicolo il più possibile vicino a quello di serie. Poche modifiche, qualificanti e decisive per gareggiare nella Pikes Peak, nella Bentayga che ha impiegato 10 minuti e 49 secondi per stabilire il nuovo primato per il suv. E poche modifiche, fortemente personalizzanti, per la serie speciale di 10 unità che verrà allestita a mano dalla divisione Mulliner partendo dalla versione W12 da 600 Cv: corpo vettura nero Beluga o verde Radium, con cerchi da 22 pollici rifiniti in nero e verde, colore quest'ultimo che si ritrova anche negli interni. Il nero Beluga domina invece all'esterno, rimpiazzando il cromo e aggiungendo sportività assieme agli elementi in carbonio - splitter anteriore, minigonne, diffusore e spoiler posteriori - mentre speciali scritte Pikes Peak identificano questi 'pezzi quasi unici'.