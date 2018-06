Audi Q8, dalle Alpi alle Ande, passando per la Sardegna

ROMA - Dalle Alpi alle Ande, passando per la Sardegna. In attesa del primo 'assaggio' sulle strade della Lombardia, verso il Lago di Como e le Alpi Lepontine (previsto per il 10 luglio) e sull'abbrivio dell'incredibile test in anteprima che si è svolto la scorsa settimana in Cile, Audi ha acceso i riflettori sul nuovo Q8 nelle esclusive location di San Pantaleo e di Porto Cervo per la première nazionale dell'inedito sport suv dei Quattro Anelli. Nel corso dell'evento, la suggestiva piazza di San Pantaleo ha ospitato l'Audi Night con l'esclusiva performance di Ludovico Einaudi, il compositore e pianista torinese che spazia fra musica classica, avanguardia e pop. Artista capace di creare con il pianoforte capolavori in cui i singoli dettagli si armonizzano in un minimalismo elegante, Einaudi ha entusiasmato il pubblico e gli ospiti Audi, tra cui l'attrice Violante Placido, la presentatrice Federica Fontana, la blogstar Chiara Maci e i campioni FISI Peter Fill e Michela Moioli.

Audi Q8 di scena anche al torneo Pevero for Ladies di cui Audi è sponsor coerentemente con la tradizionale vicinanza del marchio dei Quattro Anelli al mondo del golf. In questo torneo, tutto al femminile, golfiste amatoriali tra cui Federica Fontana e Chiara Maci, si sono sfidate sul green del suggestivo tracciato del Pevero Golf Club con le sue 18 buche disegnate su un territorio dalla scenografia naturale mozzafiato. E per la prima volta, in occasione dell'Audi Invitational Team Racing Challenge, le tre giornate di regata organizzate dallo Yacht Club Costa Smeralda, storico partner del brand, Audi è stata presente nell'esclusivo borgo di Porto Rafael grazie alla collaborazione stretta con il Consorzio Locale. Nuovo 'primattore' del mondo suv Q8 coniuga l'eleganza e le prestazioni di una coupé cinque porte premium alla pratica versatilità di uno sport utility mild-hybrid di grandi dimensioni. La spiccata dinamica di marcia espressa dalle quattro ruote sterzanti e dalla trazione integrale - unitamente all'innovativa interfaccia touch response, ai sistemi predittivi di assistenza alla guida e al nuovo linguaggio stilistico esterno ed interno - caratterizzano l'ammiraglia Audi della gamma Q. Sviluppato assieme ad A6, A7 e A8 su un'avanzata piattaforma tecnica e tecnologica comune, il suv Q8 rappresenta secondo Audi il futuro del segmento premium. Una evoluzione che si concretizza, senza trascurare confort ed esclusività, in una nuova idea di mobilità connessa, personalizzata, intuitiva ed efficiente. Questo grazie a tecnologie capaci di accrescere la qualità della vita a bordo, la sicurezza e le emozioni di guida consentendo all'utente di valorizzare la più preziosa risorsa investita nell'esperienza di guida: il tempo. Un valore aggiunto declinato nel claim 'Audi is more', espressione di una nuova sintesi tra avanguardia tecnologica ed un moderno concetto di libertà individuale.