Ispirato a DS7 il design nuovi modelli brand di lusso di PSA

ROMA - La nuova generazione di veicoli DS, il giovane marchio di lusso del gruppo PSA, avrà un design ispirato a quello del recente Suv DS7 Crossback, lanciato sul mercato da tre mesi. La rivoluzione di stile valorizzerà la filosofia "premium" alla francese che sarà propria della futura linea di prodotti, con dettagli fashion che faranno riferimento allo charme della moda parigina. In una nota, proprio a proposito dello sport utility, ammiraglia dell'attuale line-up, la Casa transalpina sottolinea: ''Capostipite della seconda generazione di modelli DS, esprime raffinatezza, eccellenza e il meglio del savoir-faire parigino rivelando sin da subito la sua forte personalità, con il frontale DS Wings, gli spigoli vivi e le linee scolpite che esaltano le fiancate sinuose e le proporzioni generose''.



Elementi caratterizzanti delle forme dello sport utility, che potrebbero essere ripresi sulle future proposte della gamma, sono il frontale verticale con la ''griglia esagonale lavorata come i diamanti'', i proiettori anteriori a LED di tipo ''attivo'', capaci cioè di ruotare il proprio fascio luminoso sino a un massimo di 180 gradi, in base alle condizioni della strada e alla velocità del veicolo, oltre che di illuminarsi di viola, e i fanali sempre di tipo a LED, con tecnologia che permette di creare effetti tridimensionali di notevole impatto scenico. Questi spunti, insieme alle luci diurne verticali e agli indicatori di direzione con effetto a "scorrimento", saranno il faro, appunto, dei designer d'Oltralpe nella progettazione della nuova generazione di modelli del prestigioso brand.