365 Panda hanno festeggiato a Castello di Pandino nuova Waze

ROMA - Un 'anno' di Panda ha dato il benvenuto, nella giornata di domenica, all'ultima arrivata nella famiglia della popolare 'tuttofare' Fiat. In occasione della seconda edizione di 'Panda a Pandino' - raduno internazionale con partecipanti provenienti da tutta Europa, con targhe della Germania, del Belgio, della Spagna della Gran Bretagna e dell'Austria - un raduno con 365 vetture (il più grande al mondo per questo modello) ha fatto da cornice alla presentazione di Panda Waze davanti al castello Visconteo di Pandino (in provincia di Cremona).



Come ha sottolineato Luca Napolitano - Head of Fiat & Abarth Brand - Europe, Middle East - ''Panda Waze indossa il look Cross con il logo Waze dedicato e nuovi dettagli neri come le modanature laterali, le carenature degli specchietti, i rail sul tetto e le ruote nere opache. Anche gli interni sono stati rinnovati, ora sono più dinamici e tecnologici. Panda Waze è già disponibile nei nostri showroom italiani e il lancio europeo sarà entro la fine di luglio. Gamma Panda parte da 7.400 euro con il finanziamento promozionale Imperdibili 100''.



Waze, la Panda più social di sempre, ha trovato in questo evento il palcoscenico ideale visto anche lo spirito social della manifestazione. L'idea di 'Panda a Pandino' è nata quasi per gioco nel 2017 quando una ragazza pugliese ha creato un evento su Facebook manifestando la volontà di andare con gli amici a bordo del loro 'Pandino' proprio nella località lombarda di Pandino. E il passaparola, tipico dei canali social, ha fatto il resto, tanto che Il 18 giugno 2017 davanti al castello Visconteo di Pandino (in provincia di Cremona) si sono ritrovati oltre 200 esemplari di Fiat Panda, di ieri e di oggi, provenienti da tutt'Italia. Anche quest'anno gli equipaggi si sono dati appuntamento davanti all'affascinante residenza di caccia costruita intorno alla metà del 1300. E negli ampi spazi liberi è stato organizzato un evento nell'evento con 200 delle 365 auto partecipanti al raduno che si sono disposte a formare la scritta Panda. Per celebrare Fiat Panda che, dal 1980 rappresenta il rapporto con l'automobile più immediato e più disinvolto, gli organizzatori dell'evento hanno attribuito 11 premi speciali, da quello per la Panda più accessoriata a quella Panda più longeva, per l'esemplare arrivato da più lontano a quella più stravagante. Il ricavato di 'Panda a Pandino 2018' sarà gestito dalla Consulta dei Giovani - organizzatore dell'evento insieme ad altre associazioni del territorio con patrocinio del Comune di Pandino - per ristrutturare spazi ricreativi per famiglie con disabili. Regina incontrastata della festa al castello è stata, comunque, nuova Panda Waze, la prima city car a fregiarsi di questo in quanto integra l'omonima App di navigazione nell'App Panda Uconnect. Con il debutto di questa versione la Panda più social di sempre è in linea con la più autentica missione del modello Fiat: rendere accessibile a tutti le soluzioni più intelligenti che semplificano e migliorano la vita a bordo. ''Ora con Panda Waze - ha concluso Napolitano - si può scegliere la playlist preferita, gestire chiamate e messaggi, utilizzare il navigatore satellitare, ma anche farsi ricordare dove è stata parcheggiata la Panda, o rammentare di non lasciare nulla sui sedili. Con Waze si possono controllare anche da remoto il livello del carburante, la carica della batteria o la pressione dei pneumatici. Tutto in modo semplice perché, come al solito, Fiat non guarda alla tecnologia per il solo gusto dell'innovazione, ma propone soluzioni tecnologiche semplici e generose''.