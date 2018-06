Dal bolide di Alonso a Le Mans nasce hypercar Toyota 1000 Cv

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - L'occasione non poteva essere più propizia per far accendere i riflettori su quella che potrebbe essere - nei prossimi anni - una delle eco-hypercar più interessanti del mercato. Con la vittoria di Fernando Alonso e della sua Toyota TS050 Hybrid nell'edizione 2018 della celebre 24 Ore di Le Mans, la Casa giapponese ha celebrato davvero nel miglior dei modi la presentazione - nel 'fan village' del team Toyota Gazoo Racing - della GR Super Sport Concept, la prefigurazione della berlinetta ibrida da 1.000 Cv che era stata svelata al Salone di Tokyo nello scorso gennaio e potrebbe debuttare commercialmente (in serie limitata e ad un prezzo adeguato alle caratteristiche) a cavallo tra il prossimo anno e il 2020. Cuore della Toyota GR Super Sport Concept è lo stesso V6 biturbo di 2,4 litri che spinge le vetture da competizione, come quella vittoriosa a Le Mans, e sono simili i dispositivi elettrici che formano il Toyota Hybrid System-Racing (THS-R) capace di fornire nella vettura omologata per la strada il valore di ben 1.000 Cv e in grado quindi di competere con le altre hypercar già sul mercato (come Pagani, Koenigsegg e Bugatti) o in arrivo, come l'iconica McLaren Senna. (ANSA).