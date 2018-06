Nuova Classe C, ammiraglia compatta della Stella a Tre Punte

LUSSEMBURGO - Dopo 9,5 milioni di esemplari venduti, se si include anche la progenitrice 190, dal 1982 ad oggi, la Classe C è indubbiamente il modello 'centrale' nell'offerta globale di Mercedes. Ed è quindi più che giustificato il profondo intervento che la Casa della Stella a Tre Punte introdurrà nei prossimi giorni con il debutto della gamma W205 (questa la denominazione ufficiale) model year 2019. Oltre ad importanti modifiche estetiche e nei contenuti - con un positivo trasferimento a questa famiglia 'media' di soluzioni ed esperienze fatte nelle ammiraglie Classe S e in altri modelli top di gamma, la nuova Classe C porta al debutto una gamma di motori inediti e di provenienza al 100% Mercedes, tutto caratterizzati da livelli di rendimento energetico ed emissioni di spicco, tanto di soddisfare già oggi nel norme che seguiranno alle imminenti Euro 6d Temp. Si tratta di due quattro cilindri a benzina di soli 1,5 litri, che vanno a sostituire nel portfolio della Classe C il precedente 2.0, e che grazie alla presenza del sistema aggiuntivo a 48 V (EQ Boost) aggiungono una 'spinta' elettrica al già elevato output di questa moderna unità turbo. Nella C 200 da 184 Cv e 280Nm - offerta anche con trazione integrale 4Matic - la potenza aggiuntiva del motore elettrico vale 10 kW con un contributo di coppia pari a 160 Nm. Con questa moderna unità la Mercedes C200 è omologata con un consumo combinato di 6,8-6,3litri di benzina per 100km ed emissioni di CO2 nel ciclo combinato pari a 154-144g/km (7,2-6,9l/100km ed emissioni di CO2 a 165-156g/km per la 4Matic). Per alcuni mercati europei, ma non per quello italiano, resta in listino la C 300 con il 4 cilindri 2.0 da 258 Cv e 370 Nm di coppia, dotata - come per le varianti 1.5 - di trasmissione automatica 9G-Tronic. Completamente rivoluzionata anche la gamma delle Classe C a gasolio, con l'arrivo di un nuovo motore 1.6 (è il tipo OM654) che sostituisce il precedente OM651 sviluppato con Renault. Di questa modernissima unità, che per le soluzioni tecniche adottate compie un balzo in avanti nella riduzione delle emissioni e in particolare degli NOx, esistono tre varianti: quella da 122 Cv e 300 Nm della C 180 d (consumo 4,7-4,6, CO2 124-122), quello da 160 Cv e 360 Nm della C 200 d (consumo 5,0-4,8, CO2 132-126) e quello da 194 Cv e 400 Nm delle due C 220 d e c 220 d 4Matic. In questo caso i consumi sono rispettivamente di 5,1-4,8 e 5,5-5,3 litri per 100 km e le emissioni di 136-126 e 144-139 g/km di CO2. Al debutto della nuova Classe C - i cui prezzi partono da 37.178 euro per la berlina C 200 d Auto e da 42.994 euro per la berlina C 200 Auto - e che è prevista anche in variante Wagon, Mercedes lancia sul mercato anche le 'derivate' Coupé e Cabrio e la supersportiva AMG C 43 4Matic che dispone del precedente 3.0 V6 rivisto però per offrire 390 Cv (23 in più rispetto alla precedente) e 520Nm di coppia. Oltre all'allestimento d'ingresso Executive, nuova Classe C viene proposta in Italia nei livelli Business (+ 623 euro, solo per le diesel); Sport (+3.467/+3.589 a seconda della motorizzazione); Sport Plus (+5.980/+6.102) e Premium (+10.869 / + 10.991).