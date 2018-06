Mazda MX-5, la terza serie speciale è con Pollini Heritage

ROMA - Mazda toglie i veli alla terza delle serie speciali MX-5. Si tratta della MX-5 Limited Edition in partnership with Pollini Heritage che, oltre ad avere accessori unici, è dotata di un'esclusiva collezione di borsoni e sneaker, realizzata da Pollini per i possessori della roadster e che farà parte della dotazione di questa serie.



Dedicata ai clienti attenti allo stile, la Mazda MX-5 Limited Edition in partnership with Pollini Heritage punta sulla raffinatezza. Questa edizione speciale, sviluppata sulla base dell'allestimento Exceed con motore 1.5 l da 131 CV con trasmissione manuale a 6 rapporti, è disponibile in tre esemplari con badge numerato in plancia, realizzati in tre colori differenti: Soul Red Crystal, Ceramic e Jet Black. Le linee sinuose della carrozzeria soft top sono state rese ancora più eleganti dagli accenti satinati che caratterizzano la cornice del parabrezza, i retrovisori esterni e il fashion bar della vettura.



All'interno, le alette parasole, i pannelli portiera e la copertura vano portaoggetti nel tunnel centrale sono rivestiti in pelle ecologica con stampa 'Pollini Heritage', che conferiscono alla roadster Mazda un'eleganza particolarmente ricercata. Inoltre, la dotazione della vettura prevede un esclusivo kit Pollini composto da borsoni da viaggio e necessaire con profili del colore della vettura insieme a sneaker coordinate; il tutto contraddistinto dalla stampa 'Pollini Heritage' e dal badge dell'edizione limitata.