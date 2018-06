Vw, motore 1.0 TSI di nuova up! è Engine of the Year 2018

ROMA - Il 1.0 TSI della nuova up! GTI è stato nominato International Engine of the Year 2018. L’efficiente tre cilindri turbo si è aggiudicato uno dei trofei più prestigiosi dell'automotive. Il premio è stato assegnato da una giuria internazionale composta da giornalisti di settore. Quest’anno, gli esperti hanno passato in rassegna motori di 12 categorie, con il 1.0 TSI che ha vinto contro una forte concorrenza nella sua classe di cilindrata, quella inferiore a un litro. Il benzina da 115 CV è il primo nel suo genere a essere associato a un catalizzatore a quattro vie e installato nella nuova up!. Inoltre, monta un filtro antiparticolato per motori a benzina. Il post-trattamento dei gas di scarico associato a innovative soluzioni all’interno del motore permettono all’unità montata sulla nuova up! GTI di rispettare le nuove normative antinquinamento EU 6AG (Euro 6d-TEMP).