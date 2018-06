Svelate le novità della Jeep Renegade Model Year 2019

ROMA - In occasione del Salone dell'Automobile di Torino, ospitato nel Parco del Valentino, FCA ha mostrato in anteprima europea la nuova Jeep Renegade model year 2019, che presenta con numerose novità estetiche ma soprattutto una serie di inedite e interessanti motorizzazioni. Cambiamento più evidente nel frontale sono i gruppi ottici circolari - in perfetto stile Wrangler - che incorporano ora una sezione Led che 'modernizza' l'insieme oltre a incrementare l'efficienza luminosa. Gli indicatori di direzione hanno plastiche bianche e sono 'duplicati' negli specchietti, mentre quelli frontali sono integrati nelle prese d'aria laterali. Nuovo anche il disegno della parte inferiore del 'muso' della Renegade, con una maggiore superficie verniciata in colore vettura ed un posizionamento meno incassato per i faretti supplementari. In coda spicca il disegno tridimensionale delle luci, che mantengono la grafica delle taniche che erano montate in coda nelle prime Jeep militari. Sotto al cofano diversi cambiamenti a seconda dei mercati: così mentre in Brasile debutteranno i motori GSE al posto del Fire 1.4, e in Usa verrà sostituito l'attuale 2.4 TigerShark, in Europa la novità saranno rappresentate dal 3 cilindri turbo 1.0 da 120 CV e dal 4 cilindri 1.3 da 150 e 180 Cv che allargano così la disponibilità di unità che permettono di essere sempre più efficienti.