Con 494 Cv la Maserati Ghibli S Q4 mostra i muscoli

ROMA - I tedeschi della Novitec hanno sottoposto a una cura "proteica" la Maserati Ghibli S Q4, portandone all'estremo le performance e lo stile. Il V6 di 2.929 cc del Tridente è stato potenziato di 64 Cv, sino a 494 Cv, per una velocità massima innalzata di 10 km/h, dagli originali 286 km/h sino a 296 km/h.



Il picco di coppia erogata è salito da 580 a 660 Nm, per regimi compresi fra i 1.700 e i 4.900 giri al minuto. Le modifiche estetiche sono imperniate sull'adozione di vari dettagli in carbonio e sono esaltate dall'adozione di cerchi da 22", di disegno specifico. Completano il quadro le nuove appendici esterne, studiate in galleria del vento e pensate per migliorare l'efficienza aerodinamica della vettura alle andature più elevate. Riservata alle versioni GranLusso e GranSport, l'elaborazione proposta dall'azienda di Stetten permette al modello a quattro ruote motrici di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi, con un guadagno di 3 decimi sulla versione di serie.



Per quello che riguarda l'abitacolo, l'upgrade proposto dall'officina bavarese prevede per i rivestimenti l'abbinamento di pelle e Alcantara e finiture artigianali con ampie scelte di colori.