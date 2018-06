Ferrari 488 Pista, dati tecnici di un V8 da 720cv

FIORANO (MODENA) - Ecco la scheda tecnica della Ferrari 488 Pista.



MOTORE Tipo V8 - 90° biturbo. Cilindrata totale 3902 cm3. Potenza massima* 530 kW (720 cv) a 8000 giri/min. Coppia massima* 70 Nm a 3000 giri/min in VII marcia. Potenza specifica 185 cv/l. Regime massimo 8000 giri/min. Rapporto di compressione 9,6:1.



DIMENSIONI E PESI Lunghezza 4605 mm. Larghezza 1975 mm. Altezza 1206 mm. Carreggiata anteriore 1679 mm. Carreggiata posteriore 1649 mm. Peso in ordine di marcia** 1385 kg. Peso a secco** 1280 kg. rapporto secco/potenza 1,78 kg/cv. Distribuzione dei pesi 41,5% ant - 58,5% post. Capacità vano baule 170 l. Capacità serbatoio benzina 78 l.



PNEUMATICI Anteriore 245/35 ZR 20 J9,0. Posteriore 305/30 ZR 20 J11.0. FRENI Anteriore 398 x 223 x 38 mm. Posteriore 360 x 233 x 32 mm.



TRASMISSIONE E CAMBIO Cambio F1 a doppia frizione 7 marce.



CONTROLLI ELETTRONICI E-Diff3, F1-Trac, ABS/EBD prestazionale con Ferrari Pre-Fill, FrS SCM-E, SSC con FDE.



PRESTAZIONI 0-100 km/h 2''85. 0-200 km/h 7''6. 100-0 km/h 29,5 m. Velocità massima > 340 km/h. Tempo sul giro a Fiorano 1'21''5".



CONSUMI/EMISSIONI C02 Consumo*** 11,5 l/100 km. Emissioni*** 263 g CO2/km. * Con benzina 98 ottani. ** Allestimento con contenuti opzionali. *** Ciclo combinato ECE+EUDC con sistema HELE, in corso di omologazione.