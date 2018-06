Hyundai N, finalmente pronta coupé RM a motore centrale

ROMA - Dalla divisione 'modelli ad alte prestazioni' di Hyundai, che il Gruppo coreano ha battezzato N, sta per arrivare la versione definitiva della berlinetta a motore centrale RM (Racing Midship) derivata dalla coupé Veloster. Questa auto, di cui non si conosce al momento la denominazione commerciale, dovrebbe raggiungere nella gamma sportiva Hyundai la recente i30N e la Veloster N e diventare la base per successive elaborazioni destinate alle competizioni. L'auto fa parte di un programma (appunto Racing Midship) che è iniziato con il primo prototipo RM14 di quattro anni fa, seguito dalla RM15 alleggerita di 195 kg. Ora il modello definitivo dovrebbe derivare dalla terza evoluzione, la RM16N che è stata realizzata su una nuova piattaforma adatta alla produzione in piccola serie. Secondo quanto riporta il magazine tedesco AutoBild, la nuova berlinetta dovrebbe essere dotata di un motore turbo 2 litri 4 cilindri capace di erogare, nella versione di base, circa 300 Cv con una coppia massima di 383 Nm, valori questi che - in rapporto al peso contenuto - dovrebbero garantire grande piacere di guida e prestazioni elevate anche nel modello stradale previsto per il 2019. Il progetto è gestito da Alfred Biermann, responsabile della divisione N di Hyundai e che proviene dalla Bmw dove aveva lavorato per molti anni alla divisione M.