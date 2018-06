Da Ford un tuffo nelle emozioni per il lancio di Focus

MILANO - Si chiama Focus Letters Experience e punta a generare emozioni grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, l'originale campagna di supporto al lancio della Ford Focus, ideata dalla Filiale italiana dell'Ovale Blu. Su cinque enormi lettere che riproducono il nome del modello vengono riprodotte delle immagini scelte, appunto, da un sistema con intelligenza artificiale che interpreta le risposte legate alle passioni personali di chi si sottopone a questo esperienza multimediale.



Il via ufficiale all'iniziativa è stato dato oggi, nel capoluogo lombardo nell'ambito di RadioCity Milano 2018, il festival mondiale delle radio in programma sino a domenica 3 giugno, di cui Ford Italia è partner. Il maxi sistema audiovideo è montato in piazza del Cannone, dove è in passerella anche la nuova generazione della popolare vettura sulla breccia da vent'anni, progettata, ricordano dalla Filiale, "partendo da un 'foglio bianco', realizzata ascoltando i feedback di oltre 16 milioni di possessori, che, attraverso un coinvolgimento virtuoso, condividendo aspettative e ambizioni, hanno preso parte all'esecuzione della Ford migliore di sempre, introducendo una filosofia di design human-centric che coniuga lo stile emozionale degli esterni con la più funzionale aerodinamica e interni più spaziosi, abbinati a materiali premium".



La struttura allestita alle spalle del Castello Sforzesco si estende per 6 metri in altezza e 30 in larghezza, pesa 20 tonnellate ed è costituita da schermi composti da 540 LED. Al termine della Focus "experience", al protagonista viene mandato per e-mail un video da condividere su Internet sui "social".



Dopo il 3 giugno, l'iniziativa è destinata a essere ripetuta in altre piazze italiane.



"Volevamo che la nostra nuova Focus fosse un prodotto di cui i clienti si potessero innamorare al primo sguardo rimanendole, poi, fedeli nel tempo" - Ha commentato Fabrizio Faltoni, Presidente e AD di Ford Italia - "Grazie all'immersiva Focus Letters Experience possiamo raccontarla attraverso la condivisione del nostro entusiasmo, ma, soprattutto, continuare ad ascoltare e interpretare le passioni che animano i nostri consumatori, e abbracciare, in questo modo, l'aspetto più emotivo e coinvolgente della scelta di un'automobile, che altro non è se non il riflesso a quattroruote di ciò che alberga tra i nostri desideri".