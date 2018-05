Renault rinnova la gamma Megane con Duel e Duel2

ROMA - Renault rinnova la gamma Megane introducendo i livelli Duel e Duel2 e arricchendo la versione Intens.



Entrambe le versioni, berlina e sporter, saranno caratterizzate da due nuovi allestimenti che portano al massimo i concetti di french design e tecnologia. A livello di infotainment, sono disponibili di serie il sistema R-link e nel Multi-Sense (disponibile sulle versioni Duel2 e Intens) ed è prevista la presenza di un pannello di comando all'avanguardia, che con il touchscreen da 7'' e 8,7'' (per Duel e Duel2), rende la tecnologia a portata di click. Con la semplificazione, la gamma si riduce di due livelli, passando così da cinque a tre.



Con la nuova gamma, la versione Life lascia il posto a Megane Duel, con degli equipaggiamenti valorizzanti, non previsti in precedenza. Nuova Megane Duel, infatti, oltre alla firma luminosa posteriore, presenta il touch screen da 7", clima automatico bi-zona e compatibilità Apple e Android.



L'offerta tecnologica si completa ulteriormente a partire dal nuovo livello Duel2, che propone l'ormai distintivo sistema Renault Multi-Sense con Ambient lighting e molti altri equipaggiamenti di serie (precedentemente disponibili solo in opzione) che valorizzano il look rendendolo più sportivo e accattivante. Tra questi troviamo: cerchi in lega 17'', firma luminosa a Led C-Shape, touchscreen da 8,7'', e poi ancora il navigatore, l'Easy Access System II e il Renault Multi-Sense. Infine, a completare la gamma, il livello Intens che si rinnova nel look esterno ed interno con cerchi in lega 17'' diamantati e, per la prima volta in base, fari full Led Pure Vision e Privacy Glass. Sono presenti, inoltre, la Parking Camera, il freno di stazionamento elettronico e il cruise control adattivo, nonché la frenata d'emergenza attiva. Cinque le motorizzazioni Energy disponibili: Energy dCi 90, Energy TCe 100, Energy TCe 130 (disponibile anche con cambio EDC), Energy dCi 110 (disponibile anche con cambio EDC) ed Energy dCi 130.



Per scoprire la nuova gamma Megane è previsto un porte aperte in programma per il prossimo weekend.