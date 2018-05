(ANSA) - FIORANO (MODENA), 23 MAG - Svelata a Fiorano la Ferrari 'SP38', esemplare unico e nuova creazione del programma One-Off: terminata la cerimonia di consegna a un affezionato cliente del Cavallino Rampante è stata messa alla prova con una serie di giri lanciati. Disegnata dal Centro Stile Ferrari sul telaio e sulla meccanica della 488 Gtb l'auto - che riflette la passione del cliente per le corse automobilistiche - può essere guidata sia su strada che in pista.



La carrozzeria è rifinita in un rosso metallizzato a triplo strato e, rispetto al telaio della 488, la massa visiva della SP38 appare concentrata sulle ruote posteriori con un design cuneiforme che si estende verso la parte anteriore. Il frontale risulta particolarmente affusolato, sulla a fiancata la presa d'aria laterale della 488 risulta nascosta grazie alla carrozzeria ripiegata su se stessa. I rivestimenti degli interni sono curati dal programma Tailor Made. L'auto sarà esposta per la prima volta al pubblico sabato al Concorso d'Eleganza Villa d'Este.



