Seat prepara lancio dell'inedito suv a sette posti Tarraco

ROMA - E' partito il conto alla rovescia per il debutto commerciale, previsto nell'ultimo trimestre dell'anno (probabilmente in novembre) nei diversi mercati europei Italia compresa, per i terzo suv firmato Seat, il sette posti Tarraco. Un teaser video pubblicato sul sito Twitter della Casa spagnola del Gruppo Volkswagen (guidata, va ricordato, dall'italiano Luca de Meo) ne anticipa l'aspetto che, anche nella firma luminosa, si rifà ai due modelli già in vendita - Ateca e Arona - portando sul mercato una soluzione che sarà certamente attrattiva e 'giovane' per quella vasta fascia di clientela che necessità di un veicolo di questa categoria, con abbondante spazio per il carico e capace di ospitare fino a 7 persone, suddivise su tre file di sedili. Tarraco (nome che si riferisce alla antica denominazione della città spagnola di Tarragona) sarà anche caratterizzato - e lo anticipa un commento che accompagna le immagini pubblicate su Twitter - da un elevato livello di innovazione, sia per i sistemi di assistenza alla guida sia per la connessione tra veicolo e web (e probabilmente anche tra auto e auto, secondo lo schema Car2Car). Come anticipa il magazine francese AutoPlus il programma suv di Seat non si fermerà con Tarraco, ma proseguirà con una quarta novità, quasi certamente un suv crossover sportivo con linea da coupé che andrà a rafforzare - in una specifica versione - anche il portfolio del brand sportivo Cupra, 'parallelo' a Seat.