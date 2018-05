Suzuki, Swift Toro Edition scelta da mister Mazzarri

ROMA - Walter Mazzarri, allenatore del Torino FC, sceglie una Suzuki Swift 1.0 Boosterjet Hybrid S. Il mister ha deciso di mettersi al volante dell'esclusiva Toro Edition, personalizzata con i colori ufficiali e lo stemma della società granata e mostrata per la prima volta in occasione della consegna ufficiale delle chiavi al tecnico toscano.



La cerimonia è avvenuta giovedì scorso presso il Cortile della Memoria dello Stadio Filadelfia di Torino, alla presenza di tifosi, appassionati e giornalisti. Nell'occasione Mazzarri si è presentato assieme ai giocatori Nicolas NKoulou e Salvatore Sirigu, ospiti dell'evento. Accanto alla Toro Edition sono state esposte tre Swift a rappresentanza delle tre anime del modello: la ibrida, con Swift 1.0 Boosterjet Hybrid Sin livrea MotoGP, l'avventurosa, con Swift 1.2 Hybrid TOP 4WD Allgrip e la grintosa, con Swift Sport 1.4 Boosterjet.



In particolare, la Toro Edition è disponibile con una colorazione bianca e si distingue soprattutto per i dettagli color granata sul tetto e sulle coppe degli specchietti, con un motivo che riproduce tono su tono lo stemma del Torino FC, presente anche sulle fiancate.



Nella stessa tinta sono realizzate anche le rifiniture che incorniciano la mascherina a nido d'ape e i gruppi ottici a Led.



Il tocco finale viene da dettagli dorati che contornano la parte inferiore di tutte le superfici vetrate e impreziosiscono la griglia frontale a nido d'ape.



Suzuki è sponsor del Torino Football Club da ben cinque anni: il logo della casa giapponese è infatti presente sulle maglie dei giocatori del Toro sin dalla stagione 2013/2014.