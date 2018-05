Ford, la 'doppia anima' di Fiesta nelle versioni Active e ST

NIZZA - Ford amplia la famiglia di Fiesta introducendo due versioni che seppur diverse rappresentano due facce della stessa medaglia. La prima è la Active, il crossover che mancava in gamma, e che si ispira ad uno stile pratico e versatile, abbinato ad una guida rialzata che esprime il massimo comfort.



La seconda è la sportivissima ST, la massima espressione del lavoro del team di FordPerformance.



La gamma della piccola city-car, che nei primi quattro mesi si è posizionata al quinto posto della classifica delle auto più vendute in Italia (oltre 18.600 unità), conquistando ad aprile la quarta posizione nel segmento B con circa 3.800 unità, si compone così di cinque livelli differenti: ai già esistenti Plus, Titanium, ST-Line e Vignale (la versione più lussuosa), si aggiungono ora queste altre due versioni che completano così l'offerta proponendo maggiori personalizzazioni a disposizione del cliente.



''La Active, in appena venti giorni di vendite - ha precisato Edoardo Ambrosini, brand manager delle small cars per Ford Italia - è riuscita a totalizzare ben 600 pezzi.



Complessivamente peserà circa il 22% sulle circa 3mila unità mensili. Ci aspettiamo - ha concluso - di riuscire a venderne 6-7mila unità in un anno''.



Rispetto alla Fiesta 'normale', la Active - in vendita ad un prezzo di attacco di 18.400 euro (19.500 se si sceglie la versione diesel) - si presenta con un look esterno più grintoso di ispirazione outdoor grazie a un assetto rialzato di 2 cm, cerchi in lega da 17'' con design esclusivo, barre al tetto utili per il trasporto di attrezzature sportive, SYNC3 - la massima espressione della connettività di Ford- e sistema audio B&O PLAY per un'esperienza d'ascolto premium.



A disposizione è previsto il Select Mode, dispositivo che prevede la possibilità di scegliere tra tre diverse modalità di guida: Normal, EcoSelect e Active, che adegua i parametri della compatta in base allo scenario stradale circostante, con la semplice pressione di un pulsante. Le motorizzazioni includono il motore benzina EcoBoost 1.0 di Ford con potenze fino a 140 CV e il diesel TDCi da 1.5 con potenze fino a 120 CV.



Per gli amanti dello sport più estremo, invece, è disponibile la versione ST che, grazie alle Sports Technologies di ultima generazione, rende l'esperienza di guida più reattiva e divertente, grazie anche al 'sound' inconfondibile del potente tre cilindri. La nuova Fiesta ST - il cui prezzo di partenza è di 26mila euro - è alimentata dal motore a benzina EcoBoost 1.5 da 200 CV e 290 Nm di coppia - il primo motore a tre cilindri che abbia mai equipaggiato un modello FordPerformance, che consente un'accelerazione 0-100 km/h in 6.5 secondi e una velocità massima di 232 km/h. Questo motore è caratterizzato dalla prima applicazione al mondo di tecnologie di disattivazione dei cilindri su un motore a 3 cilindri per il motore EcoBoost da 1.0, che ne migliora l'efficienza (e soprattutto i consumi) senza comprometterne le prestazioni.



Le prestazioni adrenaliniche sono garantite dal Launch Control che permette di effettuare partenze a tutto gas senza rischiare di far slittare le ruote. Il selettore delle modalità di guida contribuisce a migliorare l'esperienza di guida con le tre modalità: normal, sport e track. Disponibile dal lancio (a giugno) sia in versione 3 sia a 5 porte, con design sportivo in stile ST per gli esterni ed esclusivi cerchi in lega da 17'' di serie o da 18'', questa versione è connessa grazie al SYNC 3, il sistema audio premium B&O PLAY. Sono previste anche le ultime tecnologie di assistenza alla guida, come il Lane Keeping Aid e il Traffic Sign Recognition.