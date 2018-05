DS3, arriva la versione Café Racer dal design glam-rétro

ROMA - DS Automobiles presenta l'edizione limitata DS 3 Café Racer. Ispirata al mondo Café Racer, connubio di storia, design rétro e glamrock, questa versione propone tecnologie moderne e un'esperienza di guida unica. Il richiamo è al lavoro di preparatori geniali come Shinya Kimura, al concetto di wabi sabi (raffinatezza minimal) ed eventi come Wheels and Waves: su questi pilastri si fonda l'edizione limitata e ultra personalizzata, che abbina la storia di DS e lo spirito non convenzionale del marchio a prestazioni e tecnologie di punta.



La versione nasce dall'accordo di DS Automobiles e BMD Design, che ha creato interamente le decorazioni dell'edizione limitata DS 3 Café Racer. Il principale elemento di personalizzazione è il tetto, in tinta crème Parthénon, decisamente vintage, su cui è stata applicata a mano un'opera esclusiva, sottile riferimento al marchio DS e al movimento Café Racer. I badge specifici applicati sul cofano e sulle portiere, le decorazioni sul portellone posteriore e sulla 'pinna di squalo', abbinati all'adesivo del tetto, sottolineano la raffinatezza e l'attenzione al dettaglio dedicate a questa edizione limitata. La parte superiore delle portiere e delle fiancate, le modanature del tetto e lo spoiler posteriore sono in tinta Crema Parthénon, per valorizzare il contrasto con le 5 tinte disponibili per la carrozzeria. Nell'abitacolo, la plancia è nella stessa tinta Crema Parthénon, decorata artigianalmente con tecnica pad printing, abbinata alla decorazione del tetto. L'attenzione al dettaglio si manifesta con discrezione, con le impunture color Crema sul volante in pelle pieno fiore e il cupolino del quadro strumenti.



Il pomello del cambio in pelle, come la pedaliera e l'appoggiapiedi in alluminio, conferiscono un tocco di sportività e raffinatezza per la qualità dei materiali usati. DS 3 Café Racer imbarca di serie numerosi equipaggiamenti tecnologici. La climatizzazione automatica, la telecamera di retromarcia, l'accensione automatica dei fari, il tergicristallo automatico e i retrovisori esterni riscaldati contribuiscono alla sicurezza e alla serenità di guida. Il touch pad, con ampio schermo da 7'' e navigazione connessa (in opzione) è un'interfaccia ergonomica che consente un utilizzo intuitivo in totale tranquillità. Per essere sempre connessi, DS 3 Café Racer propone la funzione Mirror Screen, che permette di usare lo smartphone in sicurezza e la DS Connect Box, con cui il conducente accede a numerosi servizi.