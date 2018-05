Peugeot, suv 2008 raggiunge i 100mila clienti in Italia

ROMA - Ad aprile il suv Peugeot 2008 ha raggiunto il traguardo delle centomila unità vendute in Italia. Centomila clienti che l'hanno scelta per la guida rialzata tipica dei suv, la compattezza delle dimensioni, per i contenuti tecnologici come il grip control e per il Peugeot i-Cockpit che amplifica il piacere di guida.



Per far conoscere a un pubblico ancora più vasto le caratteristiche dei propri suv, Peugeot ha lanciato a Firenze il Tour Suv Experience. La gamma formata da 2008, 3008 e 5008 sarà a disposizione di tutti coloro che vorranno provarle su strada o immergersi nella loro tecnologia attraverso esperienze virtuali che lasciano interagire con i sistemi di sicurezza e di aiuto alla guida, con le motorizzazioni e con il Peugeot i-Cockpit.



Una touchless experience innovativa che permette di scoprire, in una modalità moderna, le caratteristiche dei suv Peugeot. Dopo la tappa di Firenze, il tour si sposta a Bari per poi giungere a Napoli e proseguire anche in altre città nel corso delle prossime settimane.