Citroen celebra i 50 anni di Mehari con una speciale art car

Citroën Mehari festeggia mezzo secolo e a 50 anni dal lancio, e due dalle versione elettrica E-Mehari, la cabriolet viene celebrata attraverso una art car creata dallo stilista Jean-Charles de Castelbajac.



Con questo esemplare unico, Jean-Charles de Castelbajac rende la Nuova Citroën E-Mehari il simbolo del lifestyle 'Made in France', ottimista e pop, frutto di una creatività che non conosce limiti e che si rifà senza mezzi termini al mondo dell'arte e della moda.



Un incontro naturale e spontaneo, come sottolineato da Arnaud Belloni, direttore Marketing e Comunicazione del marchio Citroën: ''Mehari è un'icona Citroën, l'auto anticonformista per eccellenza! Nasce nel maggio del '68 e anche dopo 50 anni rappresenta la cultura pop in stile francese. Per celebrare questo anniversario abbiamo affidato la sua degna erede,100% elettrica, aJean-Charles de Castelbajac. Il risultato è una Art Car E-Mehari che sprigiona freschezza e gioia di vivere, l'incontro di due mondi sempre creativi e rivoluzionari!''.



La storia della iconic-car ebbe inizio proprio mentre i giovani manifestavano sulle strade chiedendo più libertà con il celebre slogan 'Sous les pavés la plage'. Era l'11 maggio 1968 quando sui campi da golf di Deauville, Citroën presentava un avveniristico modello destinato al tempo libero: la Mehari.



Semplice, versatile, non pretenziosa, questa cabriolet atipica dai colori pop, costruita sulla piattaforma della Dyane 6, si distingueva per la carrozzeria in ABS tinto in massa, studiata da Roland de La Poype. Questo materiale, leggero e ingegnoso (Mehari non superava 525 kg) poteva essere plasmato in qualunque forma.



Un altro plus, la sua grande modularità, con la struttura decappottabile al di sopra della linea di luce della scocca, parabrezza compreso, che si ripiegava sul cofano. Il telaio rialzato, studiato per andare ovunque, permetteva delle qualità di guida senza precedenti. Nel 1979, la versione 4X4, riusciva ad arrampicarsi su pendenze fino al 60%. Negli anni Citroën Mehari è diventata anche un fenomeno sociale, grazie alla sua 'carriera' cinematografica, come nella serie 'I gendarmi di Saint-Tropez' con Louis de Funès, e a diversi raid come la Liegi - Dakar -Liegi nel 1969, la Parigi - Kabul- Parigi nel 1970, la Parigi- Dakar nel 1980. Citroën Mehari sarà prodotta per 19 anni, fino al 1987, in quasi 145.000 esemplari. Bisognerà attendere il dicembre 2015 per veder nascere una versione speciale della cabriolet 4 posti, 100% elettrica dallo stile moderno e fun. (ANSA).