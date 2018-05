Opel, l'anniversario GT si festeggia al Verona Legend Cars

(ANSA) - ROMA, 3 MAG - Tutto pronto per la settimana di festeggiamenti dedicata ai cinquant'anni di Opel GT. Mentre tra Germania, Svizzera e Austria, dal 3 al 5 maggio, sarà possibile ammirare 5 unità della sportiva della casa del Fulmine impegnate nel rally d'auto d'epoca 'Bodensee-Klassik', in Italia, nella città scaligera, sabato, l'Opel Fans Italy celebrerà mezzo secolo di emozioni della prima, visionaria, Opel GT.



Nella cornice del Salone 'Verona Legend Cars',l''Opel Fans Italy - Opel Manta Fans Italy' dedicano un sabato intero ad una tra le più ammirate dream car di sempre. L'associazione, nata nel 1996 con sede a Cittadella (Padova), raccoglie circa 400 possessori di vetture d'epoca, tutte le serie Opel a trazione posteriore prodotte sino al 1988. Una Community attiva che ogni anno organizza un raduno nazionale e ogni due (dispari) uno europeo.



Una giornata importante quella di sabato, messa a punto dagli organizzatori del 'Verona Legend Cars' e di 'Opel Fans Italy' che dalle 9 varcherà il cancello di Verona Fiere e calcherà le passerelle del salone con una delegazione formata da 50 equipaggi - tra cui 20 a bordo delle mitiche GT, e 30 tra le varie serie di Kadett, Rekord, Manta, Ascona, Kapitan e una Corsa SR - che, in un'area espositiva dedicata ad Opel, potranno ammirare le proprie vetture classiche e votare le più accattivanti che parteciperanno ad una sfilata a tema. Al volante dell'apripista, un Ambassador d'eccezione: il pluri-premiato pilota delle Opel GT Gr.4, Alberto Donà.