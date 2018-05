Porsche Cayenne E-Hybrid, nuova versione ancora più 'green'

ROMA - Porsche si appresta ad introdurre in Italia una nuova versione della gamma del suv Cayenne. E' la variante 'green' (emette secondo il ciclo NEDC solo 78-72 g/km di CO2) E-Hybrid che sarà disponibile da fine mese a partire da 93.402 euro e che permetterà agli appassionati di usufruire di buone prestazioni anche in modalità 100% elettrica grazie ad una inedita architettura del sistema di propulsione 'misto'. Cayenne E-Hybrid rappresenta infatti la fase successiva dell'evoluzione di Porsche verso l'elettromobilità aggiungendo all'unità termica (che ha una erogazione superiore di 7 Cv rispetto alla precedente) un sensibile miglioramento dell'unità elettrica la cui potenza sale di oltre il 43%. Così ai 100 kW (136 CV) del motore alimentato dalla batteria da 14,1 kWh, si aggiungono il 250 kW (340 Cv) del V6 3.0 benzina turbo, per ottenere una potenza complessiva di 340 kW (462 Cv). Interessante anche la strategia di gestione della coppia motrice derivata dalla supercar 918 Spyder: l'unità elettrica può ora essere utilizzata in tutte le modalità di guida del pacchetto standard Sport Chrono per migliorare ulteriormente le prestazioni dell'auto. La coppia massima di 700 Nm è quindi già disponibile appena al di sopra del regime minimo del motore, con una esperienza di guida unica nell'ambito dei suv di questa categoria. A seconda della situazione e delle esigenze prestazionali, il conducente può continuare ad attingere alla spinta della coppia motrice sull'intera gamma dei regimi. Disponibilità della spinta supplementare e la necessità di ricarica della batteria durante il viaggio dipendono dalla modalità di guida selezionata. Nelle modalità prestazionali Sport e Sport Plus è praticamente possibile utilizzare l'intera energia della batteria per un'accelerazione. Nella modalità Sport, la batteria viene ricaricata quanto basta per una nuova spinta. Nella modalità Sport Plus, la batteria viene ricaricata il più rapidamente possibile. Le altre modalità di guida supportano la massima efficienza di guida.



Cayenne E-Hybrid può accelerare da 0 a 100 km/h in 5.0 secondi e di raggiungere una velocità massima - in assenza di limiti - di 253 km/h. In modalità esclusivamente elettrica la nuova Cayenne E-Hybrid può percorrere fino a 44 chilometri, raggiungendo una velocità di 135 km/h. Il consumo medio di carburante nel Nuovo Ciclo di Guida Europeo (NEDC), a seconda del treno di gomme utilizzato, è pari a 3,4 - 3,2 l/100 km, con un consumo di elettricità di 20,9 - 20,6 kWh/100 km. La capacità della batteria risulta notevolmente migliorata nella Cayenne E-Hybrid (da 10,8 a 14,1 kWh, cioè il 30% in più) così come l'autonomia di percorrenza in modalità 100% elettrica e la riserva di coppia. Il pacco batterie raffreddato a liquido - che è alloggiato sotto il piano di carico nella parte posteriore della vettura - è composto da otto moduli, ciascuno contenente 13 celle agli ioni di litio prismatiche. La batteria ad alto voltaggio viene ricaricata completamente nel giro di 7,8 ore mediante collegamento 230 Volt a 10 Ampere. Se invece del caricatore standard da 3,6 kilowatt vengono utilizzati il caricatore di bordo opzionale da 7,2 kilowatt e un collegamento 230 Volt a 32 Ampere, la batteria viene ricaricata in sole 2,3 ore. In concomitanza del lancio della Cayenne E-Hybrid, Porsche amplia anche la sua gamma di sistemi di assistenza alla guida e di dotazioni di confort su tutta la linea Cayenne, introducendo equipaggiamenti disponibili su richiesta come, ad esempio, il nuovo head-up display, i sedili massaggianti e i cerchi metallici super leggeri da 22 pollici.